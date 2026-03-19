Mozarteum Üniversitesi Pre-College öğrencisi genç piyanist Elif Naz Ertuğrul, ENKA Gala Konseri ve Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile sahne alacak.

İSTANBUL (İGFA) - Mozarteum Üniversitesi Pre-College bölümünde piyano eğitimini sürdüren 12 yaşındaki genç piyanist Elif Naz Ertuğrul, nisan ayında iki prestijli konserle müzikseverlerle buluşacak.

18 Nisan'da, ünlü kemancı ve sanat yönetmeni Cihat Aşkın yönetiminde gerçekleştirilecek ENKA Sahne Sanatları Gala Konseri'nde sahne alacak olan Ertuğrul, programında Beethoven ve Chopin eserlerini seslendirecek.

Genç sanatçı, 24 Nisan'da ise Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Adana'da sahneye çıkacak. Şef Valid Agayev yönetimindeki konserde, daha önce İstanbul Süreyya Operası'nda Aromsa Oda Orkestrası ile yorumladığı Haydn Konçertosunu bu kez tüm bölümleriyle seslendirecek.

Henüz 12 yaşında olmasına rağmen aktif bir konser yaşamı sürdüren Elif Naz Ertuğrul, Salzburg'daki Mozarteum Üniversitesi Pre-College programındaki eğitimini sürdürürken hem solo resitallerde hem de orkestra konserlerinde sahneye çıkmaya devam ediyor.