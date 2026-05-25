Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda geleneksel ücretsiz ulaşım uygulamasını sürdürüyor. Vatandaşların bayram ziyaretlerini rahat ve güvenli şekilde gerçekleştirebilmesi için ADARAY, Metrobüs ve belediye otobüsleri bayram boyunca 4 gün ücretsiz hizmet verecek.

SAKARYA (İGFA) -

Kurban Bayramı süresince ücretsiz seferler sayesinde vatandaşlar şehir içi ulaşımda herhangi bir ücret ödemeden toplu taşıma hizmetinden faydalanabilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Hemşehrilerimizin bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için gerekli tüm hazırlıklarımızı tamamladık. ADARAY, Metrobüs ve belediye otobüslerimiz, Kurban Bayramı boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek. Ulaşımda aksama yaşanmaması adına ekiplerimiz bayram süresince sahada görev başında olacak. Tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz' denildi.