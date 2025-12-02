Kocaeli İzmit Belediyesi tarafından bu hafta dördüncüsü düzenlenen Engelsiz Ebeveyn Akademisi'nde ailelere psikolojik dayanıklılık ve stres yönetimine dair bilgiler aktarıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bu hafta dördüncüsü düzenlenen Engelsiz Ebeveyn Akademisi'nde Psikolojik Dayanıklılık ve Stres Yönetimi Eğitimi gerçekleştirildi. Cumhuriyet Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen oturum, Uzm. Psk. Nermin Koçoğlu Alım eşliğinde yoğun katılımla tamamlandı.

STRESLE SAĞLIKLI BAŞ ETME YÖNTEMLERİ

Ailelerin günlük yaşamda karşılaştıkları stres kaynaklarını tanımaları, duygusal dayanıklılıklarını artırmaları ve zorlanma anlarında daha sağlıklı baş etme yöntemleri geliştirmelerine odaklanan eğitim, ebeveynlerden büyük ilgi gördü. Etkileşimli etkinlikler ve uygulamalı çalışmalarla desteklenen oturumda, katılımcıların kendi duygu durumlarını fark etmeleri ve güçlü yönlerini ortaya çıkarmaları hedeflendi.

12 HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK

Her hafta farklı uzmanlar tarafından verilen derslerle kapsamlı bir gelişim süreci sunan akademi; programın sonunda ailelerin mezun olarak soru işareti bırakmayan, hayatlarını kolaylaştırıcı bilgi ve becerilerle donanmış şekilde yollarına devam etmelerini amaçlıyor.

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi, Kocaeli Barosu, Kocaeli Tabipler Odası ve ilgili derneklerin iş birliğiyle yürütülen Engelsiz Ebeveyn Akademisi, toplam 12 hafta boyunca devam edecek. Akademi, engelli bireylerin ailelerine rehberlik ederek daha bilinçli, güçlü ve destekleyici bir ebeveynlik yapmalarına katkı sunmayı hedefliyor.

REHBERLİK VE DESTEK ÇALIŞMALARI

İzmit Belediyesi, Engelsiz Ebeveyn Akademisi'nin sonraki oturumlarında da aileleri desteklemeye, bilgilendirmeye ve kapsayıcı çalışmalar yürütmeye devam edecek.

Engelsiz Ebeveyn Akademisi, önümüzdeki oturumlarla birlikte ailelere yönelik rehberlik ve destek çalışmalarını sürdürecek. Proje, ailelerin bilgi ve dayanışma çerçevesinde güçlenmesine katkı sunmaya devam ediyor.