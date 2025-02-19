AKUT VAKFI, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından afet bölgelerindeki iyileşme sürecini desteklemek için yürüttüğü projelere bir yenisini daha ekliyor. Vakıf, bağışçılarının destekleriyle, Hatay'ın Arsuz ilçesinde 4 hekimli Aile Sağlığı Merkezi inşa ediyor.İSTANBUL (İGFA) - AKUT VAKFI, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin üzerinden geçen iki yılın ardından, afetin etkilerini hafifletmek ve bölgedeki iyileşme sürecini desteklemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

AKUT VAKFI hayata geçirdiği projelerle insani yardımdan, hijyen hizmetlerine, gönüllü arama kurtarma ekipleri için kişisel koruyucu malzeme desteğinden, sağlık ve eğitim çalışmalarına kadar farklı alanlarda yürütülen projelerin yanında, afet sonrası destek çalışmalarını Aile Sağlığı Merkezi ile devam ettiriyor.

Deprem bölgesinde sağlık hizmetlerine erişimi artırmayı amaçlayan merkez, çelik taşıyıcı sistemle tek katlı olarak inşa edilecek ve 250 m² kapalı alana sahip olacak. Hatay Valiliği, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, Arsuz Kaymakamlığı ve Arsuz Belediyesi iş birliğiyle yürütülen proje, tamamlandığında T.C. Sağlık Bakanlığı'na devredilecek. 6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümünde beton dökme töreninin gerçekleştirildiği merkezin Nisan 2025 itibarıyla hizmete girmesi ve bölge halkına uzun vadeli bir sağlık desteği sunması planlanıyor.

Afet sonrası sadece fiziksel yeniden yapılanmayı değil, bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı da hedefleyen projeler geliştiren AKUT VAKFI'nın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nasuh Mahruki, projenin önemine dikkat çekti. Mahruki, depremin ilk gününden itibaren Hatay'dayız ve bölgedeki dayanışmayı büyütmeye devam ediyoruz. Sağlık, eğitim ve toplumsal iyileşme konularında uzun vadeli çözümler üretmek en büyük öncelikleri olduğunu belirterek, "AKUT VAKFI olarak, bölge halkını yalnız bırakmamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sadece acil durumlarda değil, afet sonrası iyileşme sürecinde de toplumsal dayanışmayı güçlendiren projeler geliştirmeye devam edeceğiz" mesajını verdi.