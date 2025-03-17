SASKİ, şehir genelinde yürüttüğü akustik dinleme ve basınç ölçüm çalışmalarıyla iki ayda 20 bin kişinin su kullanımına denk gelen 1 milyon 513 bin metreküpsu israfını önledi. Altyapı hatlarında oluşan ve yüzeye çıkmayan arızalarson teknolojik cihazlarla tespit edilerek kayıp ve kaçağın önüne geçildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ),su israfını önlemek ve altyapı hatlarını güçlendirmek için akustik dinleme ve basınç ölçümlerine devam ediyor. "Bu Şehir Hepimizin" başlığı altında gelişmiş cihazlarla yapılan ölçümlerde yüzeye çıkmayan kaçaklar tespit edilerek anında bakım-onarım çalışması gerçekleştiriyor.

SASKİ'den alınan bilgiye göre iki aylık çalışmalar neticesinde 1 milyon 513 bin metreküp su kaybı önlendi. 2025 yılının ilk 2 ayında yüzlerce kilometrelik içme suyu hattını taranarak 197 yüzeye çıkmayan arıza tespit edildi. Gerçekleştirilen çalışmalarla yalnızca su kayıp ve kaçakları önlenmekle kalmazken 2 ayda 20 bin abonenin ihtiyacı kadar su tasarrufu sağlandı.

Yapılan açıklamada, kaliteli veriye ulaşılabilmek için gece saatlerinde son teknolojik cihazlarla dinleme yaptıklarını belirten SASKİ yetkilileri, "Böylelikle fark edilmesi zor olan kılcal çatlaklar dahi tespit edilerek anında müdahale ediliyor. Yapılan son ölçümlerle birlikte 2 ayda 197 arıza tespiti yaparak 1 milyon 513 bin metreküp su kaybını önledik. Bu şehir hepimizin anlayışı ile16 ilçenin 668 mahallesinin altyapısını titizlikle dinliyoruz” diye konuştu.