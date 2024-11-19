TBMM Akran Zorbalığı Alt Komisyonu Başkanı Yıldız Konal Süslü, "Her öğretmenimizin şiddetle mücadele etme yeteneği olan bir rehberlikçi olmasını temenni ediyoruz. O günleri de umutla bekliyoruz." dedi.ANKARA (İGFA)- TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan İlköğretim ile Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü başkanlığında toplandı. Süslü, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, yeni yasama yılının başında komisyon çalışmasıyla ilgili gördükleri kamu kurumlarının tümünden akran zorbalığıyla ilgili kendi alanlarına giren kısımlara ilişkin bilgi talebinde bulunduklarını belirtti. Süslü, ilgili kurumların, bu taleplerine hazırladıkları sunum ve raporlarla cevap verdiklerini bildirdi.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Süslü, "Bu ve bundan sonraki toplantılarımızda komisyonumuza akran zorbalığıyla ilgili çalışmaları konusunda detaylı yazı göndermiş olan kamu kurum temsilcilerimizi sunum yapmaları için buraya davet ediyoruz. Bu konuyla ilgili kurum, STK temsilcilerimizi ve akademisyenlerimizi dinleyeceğiz, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocukların karşılaştıkları akran zorbalığının önlenmesi için neler yapılabileceğine dair istişarelerde bulunacağız." dedi.

Konunun siyaset üstü olduğunu ifade eden Süslü, "Her öğretmenimizin şiddetle mücadele etme yeteneği olan bir rehberlikçi olmasını temenni ediyoruz. O günleri de umutla bekliyoruz." dedi.

Çocukların eğitimiyle ilgili çalışmalara sadece annelerin dahil edildiğini belirten Süslü, Milli Eğitim Bakanlığının babalarla ilgili de çalışma yapması gerektiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, toplantıda yaptığı sunumda, öncelikli işlevlerinin okullardan şiddetin önlenmesi olduğunu belirterek, bu konuda son olarak bu yıl "Okullarda Şiddetin Önlemesi Genelgesi"ni yayımladıklarını anımsattı.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Türkiye'de kaç öğrenciye bir rehberlik öğretmeni düştüğüne dair sorusu üzerine Otrar, 42 bin rehber öğretmen bulunduğunu ve 18 milyon öğrencinin olduğu göz önüne alındığında, 428 öğrenciye bir rehberlik öğretmeninin düştüğünü söyledi.

"MEDYA, HEM RİSK UNSURU HEM DE GÜÇLÜ BİR ÇÖZÜM ARACI"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı Deniz Güler ise akran zorbalığının sadece bireysel mağduriyetlere yol açan bir sorun olmadığını, toplumun sosyal dokusunu da etkilediğini belirterek, bu bağlamda medyanın hem risk unsuru hem de güçlü bir çözüm aracı olduğunu ifade etti.

Medyanın sorumluluğu ve zorbalık üzerindeki etkilerine değinen Güler, "Genç bireylerin değer yargılarını ve sosyal davranışlarını şekillendirmede medyanın çok güçlü bir araç olduğu karşımıza çıkıyor. Medyanın burada devreye girdiği en önemli nokta, bu davranışları modelleme yoluyla yayması. Televizyon programları, diziler, reklamlar ve asıl günümüzde en önemlilerinden birisi de dijital içerikler, gençler için birer davranış rehberi oluyor. Eğer medya bu içerikleri doğru bir şekilde düzenlemezse zorbalık normalleştirilebiliyor ve teşvik edilebilir bir hale geliyor." ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aysun Doğan da akran zorbalığının anaokuluna kadar düştüğünü belirterek, her okulda akran zorbalığının bir türünün görülebileceğini ifade ederken, akran zorbalığının her sınıf düzeyinde olduğunu ancak özellikle 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda risk faktörünün çok fazla olduğunu anlattı.