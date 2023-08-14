Genel Seçimleri kazanan AKP Yerel Seçimlerde özellikle İstanbul ve Ankara için harekete geçti. AKP'nin özellikle İstabul'u alabilmek için ne gerekiyorsa yapmayı planladığı konuşuluyor. İstanbul'u alabilmek için öncelikleKaradenizli adaylar üzerinde durulduğu konuşuuluyor.

İstanbul Nüfusu'nun Sivas, Kastamonu, Giresun Ordu gibi illerin ön sırada olması dikkat çekerken, adaylın da bu iller üzerinden arandığı ifade ediliyor.

İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu' milletvekili olmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçiyor. AKP'de diğer öne çıkan isim ise Ordu'lu olana İl Başkanı Osmun Nuru Kabaktepe...

. AKP'nin yerel seçimlerde tekrar almayı en çok istediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi için muhtemel adayların ismini dolaştırarak nabız ölçtüğü biliniyor. Dillendirilen Murat Kurum ve Fahrettin Koca isimlerinin ardından ibre şimdi de AKP il başkanı Osman Nuri Kabaktepe’de.

Ekrem İmamoğlu’nun Trabzonlu oluşu ve İptal edilen seçimin ardından 13 bin farkı 800 bine çıkarmasının Karadenizlilerin tutarlılığı olduğu bu nedenle Karadenizli adayınİMamoğlu karşısında d aha etkili olacağı AKP kuluslerinde konuşuluyor. Karadenizli aday isimleri masaya yatırıldı. Son olarak il başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin ismi ön plana çıktı.

İstanbul’da Sivas ve Kastamonuluların ardından üçüncü sırada Orduluların gelmesi ve il başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin de Ordulu olması diğer Karadenizli isimlere oranla onu avantajlı kılıyor. Refah Partisi kökeninden gelen Osman Nuri Kabaktepe’nin Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi oylarını çekebilecek aday olmasının dışında örgütü motivasyonla çalıştıracak isim olması da avantajını artırıyor.

İstanbul için Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Milletvekili Murat Kurum'un da adı geçiyor.