Bülent Arınç, ağır sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı ziyaret etti. Arınç, Murat Çalık’ın serbest bırakılması gerektiğine dikkat çekerken, “Bir siyasetçi olarak bende 5 yıl yargılandım. Sayın Cumhurbaşkanı da tutuksuz yargılandı. Hüküm kesinleşince cezaevine girdi” ifadelerini kullandı.

AKP'nin kurucularından, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

"GEÇMİŞTE YAŞADIĞI BAZI RAHATSIZLIKLARIN NÜKSETME İHTİMALİ VAR"

Çalık'la yüz yüze görüşemediğini ancak doktorlarından bilgi aldığını belirten Arınç, Murat Çalık'ın tedavsinin devam ettiğini belirterek, "Geçmişte yaşadığı bazı rahatsızlıkların nüksetme ihtimali var. Burada önemli olan hastanelerde verilen güzel hizmetlerin yanında Adli Tıp'ın bir türlü müspet karar vermemesi. Ben herkese insaf, merhamet, vicdan tavsiye ediyorum" dedi.

"TUTUKLULUK İSTİSNAİ OLMALIDIR"

Çalık'ın tutuksuz yargılanması gerektiğini belirten Arınç, "Sevindirici haberi tüm Türkiye olarak bekliyoruz. 30 yıl fiilen avukatlık yapmış bir insanım. Dün de bugün de yarın da söyleyeceğim tek bir şey var, tutukluluk istisnai olmalıdır, serbest yargılanma doğal olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI TUTUKSUZ YARGILANDI. HÜKÜM KESİNLEŞİNCE CEZAEVİNE GİRDİ"

Bir siyasetçi olarak kendisinin de yargılandığını belirten Arınç, “5 yıl ağır hapis cezası aldım ama hep tutuksuz yargılandım. Sayın Cumhurbaşkanı tutuksuz yargılandı. Hüküm kesinleşince cezaevine girdi. İnşallah hakimlerimizin de savcılarımızın da Anayasa Mahkemesi, AİHM kararlarına uygun olarak bu konularda çok daha hukuka uygun davranacağını umut ediyoruz. Benim tanıdığım Murat Çalık pırlanta bir insandır. Üzerine atılı suçların gerçekleşmediğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.