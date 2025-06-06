AK Parti’nin kurucu isimlerinden ve eski bakanlarından Prof. Dr. Hüseyin Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yürütülen süreçler hakkında iktidarı eleştirdi. SÖZCÜ TV ekranlarında yayımlanan Para Politika programına katılan Çelik, “Vahim bir hata yapıyorsunuz” diyerek uyarılarda bulundu. Çelik, “Eğer İmamoğlu aday olmasaydı bu olaylar yaşanmazdı. Geçmişte başörtüsü yasağını zulüm olarak nitelendirmiştik. Şimdi yapılanlar da doğru değil” ifadelerine yer verdi.

19 Kişilik Gruptan Adalet Çağrısı

Aralarında AK Parti’li eski bakanlar ve akademisyenlerin bulunduğu 19 kişilik bir grup, iktidara yönelik bir bildiri yayımladı. Bildiride, Türkiye’de hukuk devletinin işleyişinin aksadığı belirtilerek, adaletin sağlanması için Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının bağlayıcı niteliği vurgulandı. Ayrıca, “gizli tanık” ve “iltisak” gibi uygulamaların adil yargılama ilkesini zedelediği belirtilerek, bu tür yöntemlere son verilmesi gerektiği ifade edildi.

Çelik’in İktidara Mesajı

Hüseyin Çelik, bildirideki imzasının yanı sıra televizyon programında yaptığı açıklamalarda, İmamoğlu’na yönelik süreçlerin yanlışlığına vurgu yaptı. İktidarın bu konuda ciddi bir hata içinde olduğunu savunan Çelik, geçmişte başörtüsü yasağına karşı gösterdikleri duruşu hatırlatarak, mevcut uygulamaların da adaletten uzak olduğunu dile getirdi.

İşte Çelik'inde imzası bulunan çok sayıda eski bakan ve bürokratında adının geçtiği Demokrasi Pmlatformu'nda yayınlanan 5 sayfalık Adalet Çağrısı bildirisi: