Türkiye’nin Akkuyu Nükleer Güç Santrali için Nijer’den uranyum tedarik edeceği yönündeki iddialar İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.ANKARA (İGFA) - Bazı basın yayın organlarında yer alan “Türkiye, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için ihtiyaç duyulacak yakıt hammaddesi olan uranyumun Nijer’den tedarik edilmesine yönelik girişimlerde bulundu” iddiasının doğru olmadığı yönündeki açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Akkuyu NGS Projesi için ihtiyaç duyulan uranyumun Nijer’den tedarik edilmesine yönelik Türkiye’nin herhangi bir girişimi bulunmadığının altı çizildi. Açıklamada, "Akkuyu NGS Projesi, 12 Mayıs 2010 tarihinde “Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Hükûmetlerarası Anlaşma” hükümleri uyarınca devam etmektedir. Anlaşma kapsamında Akkuyu NGS’nin yakıt tedariki için tek sorumlu şirket olan Proje Şirketi Akkuyu Nükleer A.Ş. (ANAŞ), yakıt tedariki için Rus devlet şirketi Rosatom’un yakıt şirketi TVEL ile 22 Aralık 2017 tarihinde uzun dönemli sözleşme imzalamıştır." ifadeleri yer aldı.