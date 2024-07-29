Akın Elektrik’in sahibi Ali Akın ve eşi Bilge Akın çiftinin oğulları Ali Efe ve Aras Ege Kasaba Garden'da gerçekleştirilen görkemli sünnet cemiyeti ile erkekliğe ilk adımı attılar.ERSEL NALBANT/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Akın Elektrik’in sahibi Ali Akın ve eşi Bilge Akın çiftinin oğulları Ali Efe ve Aras Ege Kasaba Garden'da gerçekleştirilen görkemli sünnet cemiyeti ile erkekliğe ilk adımı attılar.

Neşe içinde geçen gecede konuklarını selamlayarak tören alanına gelen Akın ailesinin heyecanı görülmeye değerdi. Gecenin açılış dansını alkışlar eşliğinde yapan Ali Akın ve eşi Bilge Akın çifti tüm misafirlerine teşekkürlerini sundular.

Sünnetin kahramanları Ali Efe ve Aras Ege ise kendilerine özel hazırlanan pastayı annesi ve babası ile birlikte kestiler.

Ardından sahne alan Türk Sanat Müziğinin duayen isimlerinden Gökhan Sezen Orkestrası eğlenceli anların mimarı oldu.