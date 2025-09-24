Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Toroslar Çocuk Kampüsü’nde yer alan Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi, çocuklara eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunuyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Toroslar İlçesi Yusuf Kılıç Mahallesi’nde hizmet veren ‘Toroslar Çocuk Kampüsü’, hem çocukları hem de ailelerini memnun ediyor. Mersin Büyükşehir’in Toroslar’da büyüyen çocukların sosyal ve eğitsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ve bünyesinde pek çok atölyeyi barındıran merkezi; çocuklara hayal gücüyle beslenen, eğlence dolu bir öğrenme deneyimi sunuyor. Aileler de özellikle evlerine yakın bir bölgede bu tarz bir merkezin bulunmasının hem kendileri hem de çocukları açısından büyük avantaj olduğunu belirterek, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyorlar.

‘AKIL VE ZEKA OYUNLARI ATÖLYESİ’NDE EĞLENCE VE ÖĞRENME BİR ARADA

Atölyede Mangala, Q-Bitz, Sudoku, Katamino ve Reversi gibi oyunlarla bireysel ve grup çalışmaları yapan çocuklar; strateji kurma, sabretme, iş birliği yapma ve empati kurma gibi beceriler kazanıyor. Oyunlar, çocukların dikkat toplama, hızlı düşünme ve doğru karar verme yetilerini geliştirirken, ekran bağımlılığının da önüne geçilmesine katkı sağlıyor.

BU ATÖLYEDE OYUN BİR ARAÇ; ESAS OLAN DÜŞÜNME BİÇİMİ...

Bu süreçte öğrenciler, dikkatlerini toplama, hızlı düşünme ve doğru karar verme becerilerini geliştiriyorlar. Günümüzde teknolojiyle birlikte çocukların dikkat sürelerinin kısalmaya başlamasından dolayı da Akıl ve Zeka Oyun Atölyesi ile ekran bağımlılığının önüne geçilmeye ve çocukların zihinsel potansiyelleri oyun yoluyla ortaya çıkarılmaya çalışılıyor.

Üstelik sadece bireysel değil, sosyal beceriler açısından da çocuklara bir çok katkısı bulunan atölye sayesinde çocuklar beraber oyun oynarken yardımlaşmayı, takım olmayı ve empati kurmayı öğreniyorlar. Mersin Büyükşehir, sunmuş olduğu atölye hizmeti ile daha fazla çocuğa ulaşmak, turnuvalar düzenlemek ve çocukların belki de ileride kendi oyunlarını geliştirmelerini sağlamayı hedefliyor.

Oyunun bir araç olduğu bilinci ile hareket edilen atölyede çocuklara asıl kazandırılan ise düşünme biçimi oluyor. Her hamlenin çocuklara bir düşünme biçimi kazandırdığının öğretildiği atölye de çocuklara sadece oyun değil, hayata farklı bakmak da öğretiliyor.

TOPUZ: “ATÖLYEDE 30 FARKLI OYUN İLE ÇOCUKLARA FARKLI BAKIŞ AÇILARI KAZANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ”

7–14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenen atölye, 6 hafta boyunca haftada bir gün gerçekleştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetle daha fazla çocuğa ulaşmayı, turnuvalar düzenlemeyi ve çocukların ileride kendi oyunlarını geliştirmelerini hedefliyor.