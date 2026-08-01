Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit'te her gün binlerce sürücünün kullandığı Adalet Köprüsü'nde sabahın erken saatlerinde asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Trafiğin aksamaması için gün doğmadan başlayan çalışma kısa sürede tamamlandı. Asfaltlama işleminin tamamlanmasının ardından köprü yeniden trafiğe açılarak ulaşım normal seyrine döndü.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesinde ulaşımın önemli noktalarından biri olan Adalet Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda Ömer Türkçakal Bulvarı ile D-100 Karayolu'nun Ankara yönünü birbirine bağlayan köprüde çalışmalar sabahın erken saatlerinde başladı. Gün doğmadan sahaya çıkan A Takımı ekipleri, asfalt serimini planlanan sürede tamamladı. Yoğun araç trafiğinin yaşandığı bölgede çalışmaların erken saatlerde yapılması sayesinde sürücüler günlük ulaşımını aksama yaşamadan sürdürdü.

GÜVENLİK ÖN PLANDA TUTULDU

Çalışma sırasında sürücülerin güvenliği için gerekli önlemler alındı. D-100 Ankara Karayolu ile bağlantı noktasında trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Bu sayede hem çalışmalar aksatılmadı hem de sürücüler güvenli bir şekilde yollarına devam edebildi.

BOZULAN YOL YENİLENDİ, SÜRÜŞ RAHATLADI

Toplam 450 metrelik köprüde yapılan asfaltlama ile zamanla oluşan bozulmalar giderildi. Yenilenen yol sayesinde sürücüler artık daha konforlu ve güvenli bir yolculuk yapabilecek. Yapılan çalışma, özellikle yoğun saatlerde bu güzergâhı kullanan vatandaşların günlük ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor.