Karatay Belediyesi ile Mevlâna Kalkınma Ajansı (MEVKA) iş birliğinde hayata geçirilecek 'Anadolu'dakiler Konya Mutfak Kültürü Müzesi ve Deneyim Merkezi' projesinin protokolü imzalandı. Konya'nın mutfak kültürünü koruyarak gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen proje, şehrin kültür ve turizm potansiyeline de önemli katkı sağlayacak.

KONYA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katıldığı, Konya Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılışı ve İmza Töreni kapsamında Taş Bina'da düzenlenen programda, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Mevlâna Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, 'Anadolu'dakiler Konya Mutfak Kültürü Müzesi ve Deneyim Merkezi' projesinin protokolünü imzaladı. Programa Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da katıldı.

KONYA'NIN MUTFAK KÜLTÜRÜ GELECEĞE TAŞINACAK

'Anadolu'dakiler Konya Mutfak Kültürü Müzesi ve Deneyim Merkezi' ile Konya'nın zengin mutfak kültürü kayıt altına alınacak, unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekler ve içecekler sergilenerek gelecek nesillere aktarılacak. Merkez bünyesinde kurulacak uygulamalı atölyelerde ziyaretçiler, Konya mutfağının geleneksel lezzetlerini yakından tanıyacak ve bu kültürü uygulamalı olarak deneyimleme imkânı bulacak.

GASTRONOMİ TURİZMİNE VE YEREL ÜRETİME KATKI SAĞLAYACAK

Projeyle Konya'nın geleneksel mutfak kültürünün belgelenmesi, gastronomi turizminin geliştirilmesi, unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetlerin yeniden canlandırılması, yerel üreticilerin ve kadın girişimcilerin desteklenmesi hedefleniyor. Aynı zamanda yemek kültürü üzerinden uluslararası tanıtıma katkı sunulması, eğitim ve akademik çalışmalara destek verilmesi ile Konya'nın gastronomi alanındaki marka değerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi de projeye iştirakçi olarak destek veriyor.

KILCA: KONYA'NIN MUTFAK MİRASINI GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Anadolu'dakiler Konya Mutfak Kültürü Müzesi ve Deneyim Merkezinin, Konya'nın sahip olduğu zengin gastronomi mirasının korunması ve tanıtılması açısından önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

Başkan Kılca, 'Konya'nın asırlardır yaşattığı mutfak kültürünü kayıt altına alacak, unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetlerimizi yeniden gün yüzüne çıkaracağız. Deneyim merkezimizde oluşturulacak uygulamalı atölyelerle özellikle gençlerimizin ve ziyaretçilerimizin bu kültürü yaşayarak öğrenmelerini sağlayacağız. Şehrimizin kültürel ve turizm değerine katkı sunacak bu önemli projenin hayırlı olmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.