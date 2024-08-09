Bursa’nın gelişmekte olan mahallelerinden Akçalar Mahallesi, 24 mahallenin katıldığı futbol turnuvasına ev sahipliği yapıyor.BURSA (İGFA) - Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar mahallesi, Bursa’nın gelişen mahallelerinden biri olma özelliğini sürdürürken spor alanında da rakiplerine meydan okuyor.

Birçok branşta başarılı sporcuları bulunan Akçalar Mahallesi, futbol sahası ile de fark yaratıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Akçalar Mahallesi Futbol Sahası, 24 takımın katıldığı turnuvalara ev sahipliği yapıyor. Sahada, taraftarların maçları izleyebilmeleri için tribün de bulunuyor.