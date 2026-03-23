AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren tekstil sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Görüşmeye, AK Parti Mardin Kızıltepe İlçe Başkanı Bülent Şahin, Mardin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nasır Duyan ve Mardin Tekstil Sanayicileri Derneği Başkanı İbrahim Batık da katıldı.

Toplantıda, tekstil sektörünün mevcut durumu, üretim süreçleri, karşılaşılan ihtiyaçlar, üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik öneriler ve istihdamın güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar masaya yatırıldı.

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Mardin Organize Sanayi Bölgemizde faaliyet gösteren kıymetli tekstilci iş insanlarımızla bir araya gelerek sektörün mevcut durumu, üretim süreçleri ve geleceğe yönelik hedefler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Gerçekleştirdiğimiz buluşmada, tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizin karşılaştığı ihtiyaçları, üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik önerileri ve istihdamın daha da güçlendirilmesi adına atılabilecek adımları değerlendirme fırsatı bulduk. Bu anlamda bizler de diğer konularla birlikte tekstil alanında bölgesel istihdamın önünün daha da açılması için gerekli çalışmalarımızı ivedilikle yürüteceğiz.'

Bu buluşma, Mardin'de tekstil sektörünün gelişimi ve istihdam artışı yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Milletvekili Kılıç, sektör temsilcilerinin taleplerini dikkate alarak gerekli girişimlerde bulunacaklarını vurguladı.