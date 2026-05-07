AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, sahipsiz köpek saldırılarının toplum güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, 'İnsan hayatını tehdit eden bir tablo karşısında sessiz kalmak vicdani de insani de değildir' dedi.

ANKARA (İGFA) - AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında sahipsiz köpek saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Van'ın Saray ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitiren 5 yaşındaki Hamza Özsoy için başsağlığı dileyen Milletvekili Cıngı, aynı olayda yaralanan 10 yaşındaki Ayaz Özsoy'a da geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşanan olayın toplum açısından ağır bir tablo ortaya koyduğunu belirten Cıngı, çocukların ve vatandaşların sokakta güvenlik endişesi yaşamaması gerektiğini söyledi.

'Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın mahallelerinde köpek sürüsü korkusuyla yaşaması kabul edilemez' diyen AK Partili Cıngı, başıboş köpek sorununun artık yalnızca bir hayvan meselesi değil, doğrudan kamu güvenliği ve halk sağlığı sorunu haline geldiğini ifade etti.

Hayvan sevgisinin önemine de vurgu yapan Milletvekili Cıngı, sahipsiz köpek saldırılarına ilişkin çeşitli verilerde paylaşarak, 'Merhamet bizim medeniyetimizin temelidir. Ancak merhamet insanı da hayvanı da koruyabilmelidir. Sorun artık ertelenemeyecek boyuttadır. Ve bu mesele bir sokak güvenliği, halk sağlığı ve kamu düzeni sorunudur. Doğrudan insan hayatını ilgilendirmektedir' diye konuştu.