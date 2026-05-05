MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin dış politikada bağımsız hareket ettiğini vurgulayarak 'Hiçbir gücün bölgesel uzantısı olmayız' mesajı verdi. 'Türkiye'yi yönetmek ciddiyet ister' diyen Bahçeli, 'Milli meseleler, kişisel çıkar siyasetinin gölgesinde konuşulamaz' dedi.

ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin dış politika vizyonu, bölgesel gelişmeler ve güvenlik stratejilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin aynı anda birçok kriz alanını okuyabilen güçlü bir devlet olduğunu ifade eden Bahçeli, ülkenin dış politikasını üretim, diplomasi, savunma sanayi, enerji ve toplumsal dayanışma üzerine inşa ettiğini söyledi.

Türkiye'nin barışı ve istikrarı önceleyen bir çizgide olduğunu belirten Devlet Bahçeli, buna rağmen ülkenin hak ve çıkarlarını ihlal edecek girişimlere karşı da kararlı duruş sergileyeceğini vurguladı.

'Hiçbir gücün bölgesel uzantısı olmayız' diyen Bahçeli, 'Hiçbir ülkenin güvenlik kaygısının Türkiye karşıtı bir mevziye dönüşmesine izin vermeyiz. Hiçbir ittifakın veya diplomatik girişimin Türkiye'nin meşru haklarını aşındırmasına rıza göstermeyiz' dedi.

Dış politikada diplomasi ve arabuluculuğun önemine dikkat çeken MHP Genel Başkanı Bahçeli, bunun pasiflik anlamına gelmediğini belirterek, Türkiye'nin masaya kendi aklıyla oturduğunu ve milli çıkarlarını esas aldığını ifade etti. Bahçeli, barışın sadece iyi niyetle değil güçlü devlet kapasitesiyle sağlanabileceğini söyleyerek 'Sahada gücü olmayanın masadaki sözü zayıflar' değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs konularına da değinen Bahçeli, Türkiye'nin bölgesel haklarını ihlal edecek girişimlere kayıtsız kalmayacağını belirtti. Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail'in bölgedeki politikalarını da eleştiren Bahçeli, bu girişimlerin istikrarı zedelediğini söyledi.

Kıbrıs'ın Türkiye için stratejik önemine vurgu yapan Bahçeli, KKTC'nin varlık hakkının korunacağını ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarını savunmaktan geri durmayacağını ifade etti.

Konuşmasında iç güvenlik konularına da değinen MHP lideri Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin devletin kalkınma ve güvenlik stratejisinin temel unsurlarından biri olduğunu belirtti. Bu hedefin pazarlık ya da taviz anlamına gelmediğini vurgulayan Bahçeli, MHP'nin bu sürecin arkasında kararlılıkla duracağını söyledi. Bahçeli, Türkiye'nin ekonomik, kültürel ve teknolojik seferberliğe ihtiyaç duyduğunu da belirterek, terörün tamamen tasfiye edilmesinin kalkınma önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldıracağını ifade etti.