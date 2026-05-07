AK Parti Diyadin İlçe Başkanı Naci Kaya, ilçede içme suyu kalitesi, bozulan yollar ve altyapı eksiklikleri üzerinden Diyadin Belediyesi'ni eleştirerek, 'Vatandaşımız mazeret değil icraat görmek istiyor' dedi.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - AK Parti Diyadin İlçe Başkanı Naci Kaya, Diyadin Belediyesi'ne yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İlçenin temel ihtiyacının siyaset değil hizmet olduğunu belirten Kaya, vatandaşların içme suyu, yol güvenliği ve altyapı sorunları konusunda ciddi talep ve şikâyetler ilettiğini ifade etti. Kaya, belediyeciliğin en temel görevinin vatandaşın evine temiz su ulaştırmak, yolları güvenli hale getirmek ve altyapıyı güçlendirmek olduğunu vurguladı.

'DİYADİN HİZMETİ HAK EDİYOR'

Diyadin Belediyesi'ne çağrıda bulunan Naci Kaya, belediye yönetiminin enerjisini gündem değiştirmeye değil, ilçenin kronikleşen sorunlarını çözmeye ayırması gerektiğini söyledi. Kaya açıklamasında, 'Diyadin'imizin en temel ihtiyacı siyaset değil, hizmettir. Vatandaşımızın evine akan suyun temiz olması, yolların güvenli olması, altyapının güçlü olması en temel belediyecilik görevidir' ifadelerini kullandı.

Bugün Diyadin'de içme suyu kalitesi, bozulan yollar ve altyapı eksiklikleri konusunda vatandaşlardan ciddi talepler ve şikâyetler geldiğini belirten Kaya, 'Bizim derdimiz polemik değil, çözüm ve hizmettir' dedi.

'MAZERET DEĞİL, İCRAAT GÖRMEK İSTİYORUZ'

Diyadin Belediyesi'ne çağrılarının net olduğunu ifade eden AK Parti Diyadin İlçe Başkanı Naci Kaya, 'Enerjinizi gündem değiştirmeye değil, Diyadin'in kronikleşen sorunlarını çözmeye ayırın. Bu ilçe hizmeti hak ediyor, vatandaşımız mazeret değil icraat görmek istiyor' yorumunda bulundu. Kaya, AK Parti teşkilatı olarak Diyadin'in her meselesinin takipçisi olacaklarını ve vatandaşın sesi olmaya devam edeceklerini belirtti.