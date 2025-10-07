İzmir'de AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediyesi'nin mali ve idari yönden çöküşe geçtiğini öne sürerek, 'Son 19 ayda belediye yönetimi ilçeyi geriye götürdü. Konak Belediyesi iflas etmiş durumda' dedi.

Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediyesi yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Son 19 ayda belediyenin yönetim anlayışının ilçeyi geriye götürdüğünü savunan Başdaş, 'Konak Belediyesi iflas etmiş durumda' ifadelerini kullandı. Başdaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 'Belediyeye müdür dayanmıyor' sözlerinin nedenini açıklayarak, Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun göreve geldiğinden bu yana tam 45 müdür değiştirdiğini belirtti.

33 müdürlüğü bulunan belediyede 45 müdürün değiştiğini belirten Başdaş, 'Üstelik bazılarını kendileri atayıp kısa süre sonra yeniden görevden aldılar. Bu yönetim anlayışıyla istikrar mümkün değil. CHP içindeki çekişmelerin bedelini Konak halkı ödüyor' dedi.

'MAAŞLAR ÖDENEMİYOR, BELEDİYE BORÇ BATAĞINDA'

Konak Belediyesi'nde ekonomik krizin derinleştiğini iddia eden Başdaş, '6 milyar 300 milyon liralık bütçeye rağmen işçilerin ve memurların maaşları ödenemiyor. Belediyenin kredi çekme hakkı da kalmadı. Artık çalışanların parasını nasıl ödeyeceklerini bilmiyorlar' diye konuştu.

Belediye hizmetlerinin de aksadığını belirten Başdaş, özellikle temizlik sorununa dikkat çekerek, 'Konak'ın her köşesi çöp dağlarıyla doldu. Başkan Mutlu, daha önce 'Harmandalı kapandı' bahanesini öne sürüyordu. Ancak AK Parti'nin girişimleriyle Harmandalı tesisinin süresi uzatıldı. Buna rağmen hiçbir hazırlık yapılmadı. Şu anda hem çöp dağları hem de sarı sinekler Konak'ı sarmış durumda.' dedi.

'AK PARTİ KONAK'A ESER KAZANDIRDI'

Başdaş, AK Parti döneminde ilçeye yapılan yatırımları hatırlatarak, 'Konak Tüneli İzmir trafiğini rahatlattı. Gürsel Aksel ve Mustafa Denizli statları Avrupa standartlarında yapılar oldu. Alsancak Gençlik Merkezi gençlere büyük katkı sağladı. Ayrıca 24 okulun planlaması tamamlandı' dedi.

CHP'nin 26 yıldır Konak'ta yönetimde olduğunu hatırlatan Başdaş, 'Her gelen bir öncekini aratıyor. Kentsel dönüşüme 2024-2025 bütçelerinde bir kuruş bile ayrılmamış. Dertleri hizmet değil, koltuklarını korumak' ifadelerini kullandı. Başdaş, ilçeden son 15 yılda 93 bin kişinin taşındığını belirterek, 'Hizmet alamayan vatandaşlar ilçeyi terk ediyor. Konak, İzmir'in kalbiydi ama 26 yıldır kan kaybediyor. Bu tabloyu görmek zorundalar' dedi.

Açıklamasını, 'Konak artık bu yönetim anlayışıyla kaybediyor. Biz Konak'ı yeniden hizmetle buluşturacağız' sözleriyle tamamladı.