Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye Filistin için sabah namazında buluşuyor

MEB, İSO ve YTÜ Arasında Mesleki Eğitimde Dev İş Birliği Protokolü

Adalet Bakanlığı, vatandaşların adalete daha hızlı erişimini sağlamak ve yargı süreçlerini etkinleştirmek amacıyla alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin kapsamını genişletmeye devam edeceklerini bildirdi.

Verilere göre; hukuk mahkemelerinde iş yükü yüzde 25,4, iş mahkemelerinde yüzde 77,5, tüketici mahkemelerinde yüzde 46,1 ve asliye ticaret mahkemelerinde yüzde 32,9 oranında azaldı.

Söz konusu gelişme, mahkemelerin iş yüküne de önemli ölçüde yansıdı.

Açıklamaya göre, 2025 yılı içerisinde arabuluculuk yöntemiyle çözüme kavuşturulan dosyaların yüzde 54'ünde taraflar arasında anlaşma sağlandı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve arabuluculuk uygulamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.