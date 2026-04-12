Adalet Bakanlığı, 2025 yılında arabuluculuk uygulamalarıyla uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandığını açıkladı. Alternatif çözüm yöntemleri sayesinde mahkemelerin iş yükünde dikkat çekici düşüşler yaşandı.
ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve arabuluculuk uygulamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, uyuşmazlıkların yargıya taşınmadan uzlaşma yoluyla çözülmesi hedeflenirken, arabuluculuk mekanizmasının etkinliğinin arttığı bildirildi.
Açıklamaya göre, 2025 yılı içerisinde arabuluculuk yöntemiyle çözüme kavuşturulan dosyaların yüzde 54'ünde taraflar arasında anlaşma sağlandı.
Söz konusu gelişme, mahkemelerin iş yüküne de önemli ölçüde yansıdı.
Verilere göre; hukuk mahkemelerinde iş yükü yüzde 25,4, iş mahkemelerinde yüzde 77,5, tüketici mahkemelerinde yüzde 46,1 ve asliye ticaret mahkemelerinde yüzde 32,9 oranında azaldı.
Adalet Bakanlığı, vatandaşların adalete daha hızlı erişimini sağlamak ve yargı süreçlerini etkinleştirmek amacıyla alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin kapsamını genişletmeye devam edeceklerini bildirdi.