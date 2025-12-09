AK Parti Sakarya İl Teşkilatı, İl Başkanı Yunus Tever başkanlığında gerçekleştirilen İl Yürütme Kurulu ve İl Yönetim Kurulu toplantılarında bir araya geldi.

SAKARYA(İGFA) - Toplantıların ana gündemini teşkilatın yürüttüğü çalışmalar ve şehirde devam eden yatırımlar oluşturdu.

ŞEHİRDE DEVAM EDEN YATIRIMLAR MASAYA YATIRILDI

Toplantıların ilk bölümünde son aylarda yapılan üye çalışmaları, saha faaliyetleri ve ilçe teşkilatlarının performans raporları ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Sakarya genelindeki kamu yatırımları toplantıların önemli başlıkları arasında yer aldı. Milletvekilleri, belediye başkanları ve ilgili kurullarla yapılan istişarelerin sonuçları paylaşılırken, kentin öncelikli ihtiyaçlarına ilişkin yeni değerlendirmeler de gündeme getirildi.

2025 YILI DEĞERLENDİRMELERİ VE BİRLİK MESAJLARI

Toplantılarda 2025 yılına dair kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirildi. Teşkilatın tüm kademelerinde birlik, beraberlik ve koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde mesajlar ön plana çıktı. İl Başkanı Tever, AK Parti'nin temel dinamiklerinden biri olan istişare kültürüne vurgu yaparak teşkilatın sahadaki görünürlüğünü artıracak yeni planlamaların ele alındığını ifade etti.

TEVER'DEN SAHA ÇALIŞMALARINA VURGU

Toplantıların ardından açıklamalarda bulunan Yunus Tever, teşkilat çalışmalarının önemine dikkat çekerek birlik ve beraberlik mesajlarını yineledi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Sakarya'da her alanda güçlü bir çalışma yürüttüklerini belirten Tever, 'Her kapı bir gönül, her gönül bizim için bir yol haritasıdır. İlçelerimizde vatandaşlarımızla birebir buluşuyor, taleplerini dinliyoruz. Saha temaslarımızdan elde ettiğimiz bilgilerle çözüm odaklı bir yaklaşım sergiliyoruz.' dedi.

'ŞEHRİMİZİN HER NOKTASINDAKİ TALEP VE ÖNERİLERE ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ'

AK Parti'nin bir 'gönül hareketi' olduğunu dile getiren Tever, teşkilatın tüm kademeleriyle bu anlayışı sahaya yansıttığını ifade etti. İlçe teşkilatlarının mahalle ziyaretleri sayesinde şehirdeki ihtiyaçların yerinde tespit edildiğini belirten Tever, 'Vatandaşlarımızdan aldığımız geri bildirimler, çalışma planlarımızın temelini oluşturuyor. Şehrimizin her noktasındaki talep ve önerilere birlikte çözüm üretiyor, hizmetlerimizi buna göre şekillendiriyoruz.' dedi.

'BİZİM SİYASET ANLAYIŞIMIZ MİLLET ODAKLI, GÖNÜL ODAKLI VE HİZMET ODAKLIDIR'

'AK Parti teşkilatları olarak, şehrimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde tespit edebilmek adına sürekli sahadayız ve vatandaşlarımızla birebir temas halindeyiz. Karşılaştığımız her talep ve dinlediğimiz her beklenti, bizim için yeni bir adımın ve yeni bir hizmetin kapısını aralamaktadır. Çünkü biliyoruz ki bu şehir, ancak vatandaşlarımızın sesine kulak vererek büyür, gelişir ve güçlenir.

Teşkilatlarımızın tüm kademeleriyle ortaya koyduğu enerji, heyecan ve birliktelik en büyük gücümüzdür. İl ve İlçe teşkilatlarımızdan kadın ve gençlik kollarımıza kadar herkes, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Bu kararlılık, hem partimizin hem de Sakarya'nın geleceğine duyduğumuz inancın bir göstergesidir.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz bu hizmet yolculuğunda, beklentilere hızlı ve etkili çözümler üretmek için gayret ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, siyaset anlayışımız millet odaklı, gönül odaklı ve hizmet odaklıdır. Bu vesileyle tüm teşkilat mensuplarımıza emekleri, gayretleri ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, birlik ve beraberlik içinde Sakarya'ya hizmet etmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.'