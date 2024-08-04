TBMM'nin 1 Ekim'e kadar tatile girmesinin ardından milletvekilleri seçim bölgelerinde çalışmayı sürdürüyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Eski Dönem Sağlık Bakan Yardımcısı AK Parti Milletvekili Halil Eldemir, memleketi Bilecik’te köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek köylerin ve mahallelerdeki sorunlara çözüm aradı.

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı'nda muhtarları dinleyen Milletvekili Eldemir, muhtarların iletmiş olduğu köylerdeki ve mahallelerdeki talepleri imkanlar doğrultusunda ihtiyaç önceliğine göre çözüleceğini söyledi.

Pazaryeri ilçesindeki AK Parti hükümeti zamanında yapılan yatırımlara değinen Milletvekili Eldemir, Pazaryeri'nin geçmişinde hep göç veren bir ilçe adıyla anıldığını anımsatarak, "Pazaryeri ilçemizde hızla büyüyen bir organize sanayimiz ve yapılması onaylanan yapımına yakında başlanacak bir başka organize sanayimiz var. İlçemizin başlıca konut sıkıntısına bir nebzede merhem olacak 105 konutluk TOKİ inşaatımız geçtiğimiz günlerde başladı. Bu başlangıç Pazaryeri ilçesinin önümüzdeki yıllarda yapılacak diğer konut çalışmalarıyla göç veren değil, göç alan bir hale getirecektir. Bugün AK Parti Pazaryeri İlçe Teşkilatımızda belediye başkanımız Zekiye Tekin, AK Parti İl Başkanımız Serkan Yıldırım, İl Kadın Kolları Başkanımız Semra Aydemir, ilçe Başkanımız Yaşar Karabey, ilçe Kadın Kolları Başkanımız Büşra Kanat ve İl Genel Meclis Üyemiz Mayir Küçük ile birlikte muhtarımız ile bir araya gelip köylerimizde ve mahallelerimizdeki sorunları belirledik. Köylerimizin ve mahallelerimizin sorunlarının takipçisi olacağız” diye konuştu.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise muhtarlarla yapılan toplantıda, Pazaryeri Belediyesi olarak ilçe merkezinde mahallelerde olduğu gibi imkanlar doğrultusunda muhtarın köylerdeki çalışmalarına destek verdiklerini söyledi.

Toplantı ardından Milletvekili Halil Eldemir, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Kadın Kolları Başkanı Semra Aydemir, ilçe Başkanı Yaşar Karabey, İl Genel Meclis Üyesi Mayir Küçük, ilçe Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat ve AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ile birlikte ilçedeki esnafı ziyaret etti.