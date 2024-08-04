CHP Osmangazi İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’na adaylığını açıklayan İbrahim Umut İnce, gençlik sorunlarına çözüm odaklı projelerini duyurdu. İnce, kariyer istasyonu projesi ve genç mahalle temsilcileri gibi yenilikçi girişimlerle gençlerin sorunlarını çözmeyi hedefliyor.BURSA (İGFA) - İbrahim Umut İnce, CHP Osmangazi Gençlik Kolları Başkanlığı’na adaylığını açıkladı.

Bursa’da kardeşlik köprüsü kurma vurgusu yapan İnce, CHP'nin ilkelerini savunacak ve gençleri birleştirici bir güç olarak örgütleyeceklerini belirtti. 2003 doğumlu olan İnce, genç yaşta partide çeşitli görevlerde bulunduğunu belirterek, gençlik sorunlarına çözüm üretme konusundaki kararlılığını vurgu yaptı.

İlk projesinin Belediye Başkanları ve Milletvekillerini Osmangazili gençlerle panelde bir araya getirmek olduğunu söyleyen İbrahim Umut İnce, genç mahalle temsilcileri belirleyerek mahallelerin problemlerini çözmeye yönelik bir diğer projeye de odaklanacaklarını belirtti.

En kapsamlı projelerinden biri olan “Kariyer İstasyonu” projesi ile genç işsizliği sorununa çözüm sunmayı hedeflediklerini ifade eden İnce, gençlerin desteklerini beklediğini belirterek, "Yolumuz uzun ve engebeli, biliyoruz. Ama bu yolu yürüyecek, gerektiğinde de yürüdüğümüz yeri yol yapabilecek siyaset üretme, konuşma ve ideolojik fikrimizi üretebilecek birikime sahibiz. En önemlisi, bütün bunları şehrimize fayda sağlamak için hayata geçirebilecek enerjimiz var. Genç arkadaşlarımızdan bu yolda destek bekliyoruz. Yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, köprü olmuş Bursa’da kardeşliğin köprüsünü kurmak istiyoruz" diye konuştu.