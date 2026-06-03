Antalya Kumluca'da yaklaşık bir buçuk yıldır tamamlanamayan Kum Mahallesi Köprüsü ile ilgili açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç, yaşanan gecikme nedeniyle mahalle sakinlerinden özür diledi. Paslıkılıç, tüm girişimlere rağmen köprünün yapımını sağlayamadıklarını söyledi.

Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Antalya Kumluca'da uzun süredir gündemde olan Kum Mahallesi Köprüsü konusunda AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yaklaşık bir buçuk yıldır yapımı beklenen köprünün tamamlanamaması nedeniyle vatandaşlardan özür dileyen Paslıkılıç, sürecin başından bu yana yaşanan gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

31 Aralık 2024 tarihinde göreve başladığını hatırlatan Paslıkılıç, ilk karşılaştığı önemli sorunlardan birinin DSİ tarafından yıkılan ancak yerine yenisi yapılmayan Kum Mahallesi Köprüsü olduğunu belirtti. Köprünün yıkılmasının ardından mahalle sakinlerinin mağduriyet yaşadığını ifade eden Paslıkılıç, göreve gelir gelmez konunun takipçisi olduklarını söyledi.

İlk etapta köprünün Ocak 2025'te yapılacağının bildirildiğini aktaran Paslıkılıç, daha sonra bu tarihin birkaç kez ertelendiğini, Nisan ayında ise teknik gerekçelerle projeden vazgeçildiği bilgisinin kendilerine iletildiğini kaydetti. Bunun üzerine parti yöneticileriyle birlikte DSİ Bölge Müdürlüğü'nde görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Paslıkılıç, yapılan değerlendirmeler sonucunda köprünün çelik konstrüksiyon olarak inşa edilmesi yönünde karar alındığını ve kurum yetkililerinin yapım sözü verdiğini ifade etti.

Sürecin ardından ihale hazırlıklarının sürdüğü bilgisini aldıklarını belirten Paslıkılıç, 29 Ocak 2026 tarihinde ihalenin yapıldığını ancak gerekli ödeneğin gönderilmemesi nedeniyle çalışmaların başlayamadığını söyledi.

Köprünün bölge halkı açısından büyük önem taşıdığını ilgili kurumlara defalarca anlattıklarını vurgulayan Paslıkılıç, bugüne kadar devlet kurumlarını yıpratmamak adına sessiz kaldıklarını ancak artık kamuoyunu bilgilendirme gereği duyduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil eden siyasetçiler olarak vatandaşlardan gelen tepkilerin muhatabı olduklarını belirten Paslıkılıç, 'Bugüne kadar bütün gücümüzle uğraşmamıza, bildiğimiz tüm yolları denememize rağmen basit bir köprünün yapımını sağlayamadık. Kum Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımızdan AK Parti Kumluca İlçe Başkanı olarak özür diliyorum' dedi.

Paslıkılıç'ın açıklamaları ilçede geniş yankı uyandırırken, gözler şimdi DSİ ve ilgili kurumların köprünün yapımı konusunda atacağı adımlara çevrildi. Bölge halkı ise uzun süredir bekledikleri köprünün bir an önce tamamlanmasını istiyor.