Prof. Dr. Ümit Özdağ, Alanya Alanyalıların elinden çıktı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Alanya Alanyalıların elinden çıktı

Ak Parti EYüp Belediye Meclis Üyeleri lisetis açıklandı. Sürprizlerle dolu Ak Parti Listesi seçmen kitlesine göre belirlendiği önü sürülüyor.

İşte Ak Parti EYüpsultan Meclis Üyesi Listesi:

  1. MUHAMMET ÇAKIR,
  2.  ABDULNASER ŞİMŞEK
  3. HÜSEYİN BİRDAL
  4. ADEM HAVA SEYFULLAH YILMAZ
  5. ZİHNİ ÇAMCI
  6. CEREN ÇOLAK
  7.  İDRİS ÇİLİNGİR
  8.  BAYRAM ALİ ÖZASLAN
  9.  NECDET EKİNCİ
  10. CEVDET YILDIZ
  11. CENGİZ ÇUP
  12. METİN ÇIRPAN
  13. ALİ RIZA YAVUZ
  14.  HARUN AYDIN
  15. ŞEHRİ DEMİRKIRAN SEZGİN
  16. SAYİM AYKUTALP
  17. EMRE ERDİ TÜTÜ
  18. FUAT ŞEKER
  19. HIFZI DÖNMEZ
  20. ÖZAY KARAMAN
  21.  MÜJDE KOTİL KASAPOĞLU
  22. NURULLAH ŞAHİN
  23. 2 ÜMİT ÖNER
  24. ERKAN BAYRAM
  25. ŞENAY DUYGUN
  26. FARUK ŞAHİN
  27. METİN SÖNMEZ
  28. ZEYNEP DOĞAN
  29.  RUŞAN ŞAHİN
  30. SELİM KAR
  31. AYDIN SOY
  32. SABİRE SENA KOÇ

KONTENJAN

  1. MUSTAFA KEMAL AKKUZU
  2. CANAN TİLAVER
  3. AYHAN KOÇ
  4. EYÜPSULTAN SARAL