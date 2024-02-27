Ak Parti EYüp Belediye Meclis Üyeleri lisetis açıklandı. Sürprizlerle dolu Ak Parti Listesi seçmen kitlesine göre belirlendiği önü sürülüyor.
İşte Ak Parti EYüpsultan Meclis Üyesi Listesi:
- MUHAMMET ÇAKIR,
- ABDULNASER ŞİMŞEK
- HÜSEYİN BİRDAL
- ADEM HAVA SEYFULLAH YILMAZ
- ZİHNİ ÇAMCI
- CEREN ÇOLAK
- İDRİS ÇİLİNGİR
- BAYRAM ALİ ÖZASLAN
- NECDET EKİNCİ
- CEVDET YILDIZ
- CENGİZ ÇUP
- METİN ÇIRPAN
- ALİ RIZA YAVUZ
- HARUN AYDIN
- ŞEHRİ DEMİRKIRAN SEZGİN
- SAYİM AYKUTALP
- EMRE ERDİ TÜTÜ
- FUAT ŞEKER
- HIFZI DÖNMEZ
- ÖZAY KARAMAN
- MÜJDE KOTİL KASAPOĞLU
- NURULLAH ŞAHİN
- 2 ÜMİT ÖNER
- ERKAN BAYRAM
- ŞENAY DUYGUN
- FARUK ŞAHİN
- METİN SÖNMEZ
- ZEYNEP DOĞAN
- RUŞAN ŞAHİN
- SELİM KAR
- AYDIN SOY
- SABİRE SENA KOÇ
KONTENJAN
- MUSTAFA KEMAL AKKUZU
- CANAN TİLAVER
- AYHAN KOÇ
- EYÜPSULTAN SARAL