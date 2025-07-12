AK Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları, 11 Temmuz Srebrenitsa Katliamı’nın yıldönümünde anlamlı bir farkındalık çalışmasına imza attı.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa Osmangazi İlçe Gençlik Kolları üyeleri, ön yüzünde Bosna’da yaşanan Srebrenitsa Katliamı’nı, arka yüzünde ise Gazze’de süregelen İsrail zulmünü konu alan broşürler hazırlayarak vatandaşlara dağıttı.

Etkinlik çerçevesinde konuşan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Eren Sellüm, bu broşür çalışmasıyla iki farklı coğrafyada yaşanan ancak aynı acıya işaret eden zulme dikkat çekmek istediklerini ifade etti. Sellüm, “Tarihin karanlık sayfalarından biri olan Srebrenitsa’yı unutturmamak ve bugün Filistin’de yaşanan insanlık suçuna karşı sessiz kalmamak için bu çalışmayı gerçekleştirdik” dedi.

Broşürlerin ön yüzünde 1995’te Srebrenitsa’da yaşanan ve 8.372 Boşnak Müslümanın hayatını kaybettiği katliamın özeti yer alırken; arka yüzünde ise İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılarda yaşamını yitiren binlerce sivilin dramı anlatıldı. Dağıtılan broşürlerde “Srebrenitsa için adalet, Filistin için özgürlük!” çağrısı yapıldı.

Mehmet Eren Sellüm konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Mazlumların dili, vicdanların sesi olmaya devam edeceğiz. Bu zulümlere susmak, onları meşrulaştırmaktır. Gençlik olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz; hem geçmişteki acıları unutturmamak hem de bugün yaşananlara karşı durmak zorundayız.”

Etkinlik boyunca vatandaşların broşürlere yoğun ilgi gösterdiği ve birçok kişinin duygusal anlar yaşadığı gözlemlendi. Gençlik Kolları üyeleri ayrıca, farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli noktalarda bilgilendirici açıklamalar yaptı.