AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, siyaset sahnesinde örnek olacak bir birliktelik ve gönül seferberliğine imza attı. İl Başkanı Serkan Yıldırım öncülüğünde, partinin tüm kademeleriyle birlikte merkeze bağlı Yeniköy'ü ziyaret eden AK Parti teşkilatı, vatandaşlarla samimi bir buluşma gerçekleştirdi.

Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Bu ziyaret, sadece bir siyasi etkinlik değil, insanların kalplerine dokunan bir gönül buluşması oldu. Ev ev, kapı kapı dolaşan İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindeki heyet; vatandaşların taleplerini dinledi, dertlerine ortak oldu, sevinçlerini paylaştı.

Başkan Yıldırım, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Bugün kapıları değil, gönülleri çaldık. Her evde bir hikâyeye, bir tebessüme ortak olduk. Dertleri dinledik, sevinçleri paylaştık. AK Parti ailemiz, Yeniköy'ün samimi yürekleriyle biraz daha büyüdü.'

Sıcak çay sohbetleri, içten karşılamalar ve samimi dualarla dolu geçen ziyarette vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdi. Yeniköy sakinleri, 'AK Parti teşkilatının yanımızda olduğunu görmek bize güç veriyor' sözleriyle teşekkürlerini iletti.

AK Parti Bilecik teşkilatının bu anlamlı buluşması, halkla iç içe, gönülden gönüle kurulan güçlü bağların en güzel örneği olarak hafızalarda yer etti.