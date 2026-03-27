Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'ni ziyarette bulundu.

GAZİANTEP (İGFA) - Türkiye'de yerel yönetim tarafından kurulan ilk protez-ortez merkezi olma özelliği taşıyan tesiste incelemelerde bulunan Bakan Işıkhan, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek engelli bireylerle bir araya geldi. Merkezde yürütülen üretim ve uygulama süreçlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

'GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN BU PROJESİ ÖRNEK OLMALI'

Büyükşehir Belediyesi'nin diğer belediyeler için örnek olması gerektiğini belirten Işıkhan, proje öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlara yönelik hizmetlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Işıkhan konuşmasının devamında ise 'Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile proje öncesinde görüş alışverişinde bulunduk. Projenin daha adını söyledi, hayırlı olsun dedim. Sadece adı, yani o kadar önemli ki. İnşallah diğer belediyelerimize de örnek olur bu Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin projesi' dedi.

Merkezde protez ve ortez üretim aşamalarını yerinde gözlemleyen Işıkhan, kullanılan teknolojiler ve kişiye özel uygulamalar hakkında detaylı bir sunum dinledi. Rehabilitasyon süreçlerine ilişkin bilgi alan Işıkhan, merkezin önemine dikkat çekerek ziyaret kapsamında merkezden hizmet alan vatandaşlarla da sohbet etti.