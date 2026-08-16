Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin yaz sezonu boyunca düzenlediği mahalle şenlikleri, ilçe sakinlerine keyifli yaz akşamları yaşatmaya devam ediyor. 'Osmangazi'de Yaz Mahalle Şenlikleri' kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin son durağı Çırpan, Hocahasan, Aktarhüssam ve Ahmetpaşa mahalleleri oldu.

BURSA (İGFA) - Merinos Parkı'nda kurulan etkinlik alanında çocuklar oyun gruplarında doyasıya eğlenirken, vatandaşlar ise Uludağ Sanat Derneği Müzeyyen Senar Türk Sanat Müziği Korosu'nun konseriyle müzik dolu bir akşam yaşadı. Koronun seslendirdiği sevilen Yeşilçam şarkıları, mahalle sakinlerinden büyük beğeni topladı.

Yeşilçam'ın unutulmaz şarkılarını hep bir ağızdan seslendiren Çırpan, Hocahasan, Aktarhüssam ve Ahmetpaşa mahalle sakinleri, şarkılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı. Osmangazi Belediyesi farklı mahallelerde düzenlediği yaz şenlikleri ile müzik ve eğlenceyi vatandaşların ayağına taşımayı sürdürüyor.

'OSMANGAZİ BELEDİYESİ'NİN BU TARZ ETKİNLİKLERİNİ ÇOK BEĞENİYORUZ'

Osmangazi Belediyesi'nin etkinliklerini çok beğendiklerini ifade eden Uludağ Sanat Derneği Başkan Yardımcısı Dilek Tüzem, 'Uludağ Sanat Derneği Müzeyyen Senar Türk Sanat Müziği Korosu olarak bu akşam Osmangazi Belediyesi'nin Mahalle Şenlikleri'nde sahne aldık. Yeşilçam'ın birbirinden güzel ve unutulmaz şarkılarını seslendirdik. Bu akşam her biri birbirinden özel 18 eser seslendirdik. Repertuvarımızı, vatandaşların yakından bildiği ve severek dinlediği eserlerden oluşturduk. Konserimizin ardından hareketli ve eğlenceli müziklerle şenliğe katılan vatandaşlara keyifli anlar yaşattık. Etkinlikte 17 kişilik ekibimizle sahne aldık. Osmangazi Belediyesi'nin vatandaşları sanat ve müzikle buluşturan bu tür etkinliklerini çok beğeniyor ve destekliyoruz' şeklinde konuştu.

Şenlik kapsamında mahalle sakinlerinin güzel bir akşam geçirdiğini belirten Çırpan Mahalle Muhtarı Cengiz Demir, 'Mahallemizde uzun zamandır böyle özel bir etkinlik yaşamamıştık. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a mahallemize böyle bir etkinlik kazandırdığı için çok teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.