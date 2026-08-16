Gökyüzü tutkunlarını Kuzuyayla'da buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi birbirinden renkli etkinliklerle çocukların ve gençlerin heyecanına ortak oluyor. Gökyüzü Gözlem Şenliği'nin ilk günü tamamlanırken Kocaeli Büyükşehir, gökyüzünün büyüleyici dünyasını birlikte keşfetmek için vatandaşları Kuzuyayla'ya davet ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kartepe'nin zirvesinde bulunan Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda şenlik havasında bilim dolu bir etkinlik düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gökyüzü tutkunlarını 'Gökyüzü Gözlem Şenliği'nde buluşturdu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi'nin her yıl yaz döneminde düzenlediği 'Gökyüzü Gözlem Şenliği' 7'den 70'e herkes tarafından büyük ilgi görüyor. Bilim, yıldızlar ve eğlenceyle dolu etkinlikte gökyüzünün gizemli dünyası meraklı gözlerle keşfediliyor.

Her yaş grubundan katılımcıya açık olan Gökyüzü Gözlem Şenliği'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi birimleri; uzay, bilim ve gökyüzünü yakından tanıtan atölyeler kurarak etkinliklere renk katıyor. Atölyelerde eğitmenler eşliğinde faaliyetlerini gerçekleştiren katılımcılar gökyüzünün tüm güzelliklerini birlikte keşfediyor. Alanda kurulan sanal gerçeklik, astronot parkuru, ayı yemeği, slackline, 360 video booth, balon futbolu, uzay gemisi ve roket oyun parkı gibi birbirinden keyifli deneyimlerle çocuklardan yetişkinlere kadar tüm katılımcılar eğlenceli anlar yaşıyor.

AÇIK HAVADA SİNEMA KEYFİ

Gökyüzü Gözlem Şenliği'nde sahne alan Bilim Şov ekibi, bilime dayalı eğlenceli ve şaşırtıcı deneylerle etkinliğe renk katmayı başardı. Sahnede gerçekleştirilen Tadını Bil Yarışması-Astronot Menüsü ile ödüllü gökyüzü bilgi yarışmasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Ünlü yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş 'Gerçek Doğa Hikâyeleri' konulu söyleşide vatandaşlarla bir araya geldi. Öte yandan şenliğe katılan vatandaşlar Kurtuluş Projesi filmini izlemenin keyfini yaşadı. Büyükşehir ile sinemanın büyüsünü açık havada yaşayan yüzlerce vatandaş keyifli vakit geçirirken, etkinlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından patlamış mısır ve gazoz ikramı yapıldı.

Gökyüzü Gözlem Şenliği'nde; doğada ve kampta yapılan 'Ayı Yemeği' konsepti ile buluşan vatandaşlar; ilgi çekici ve kamp kültürüne yönelik sıra dışı bir lezzet deneyimi yaşadı. Kamp ve sokak lezzetleri kültürünü yansıtan meşhur yemeği tatmak için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar 'Ayı Yemeği'ne tam not verdi. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yıl düzenlediği Aile Çadır Kampı ile doğanın huzuru ve gökyüzünün büyüsü eşliğinde yıldızların altında unutulmaz bir kamp deneyimi sunuyor.