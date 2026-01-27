İzmit Bağçeşme'de bulunan Ahmet Efendi Mescidi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarıyla aslına uygun şekilde yenilendi.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit ilçesine bağlı Bağçeşme semtinde yer alan Ahmet Efendi Mescidi, bölgenin tarihi ve manevi kimliğini yansıtan önemli yapılardan biri olarak dikkat çekiyor. İzmit İlçe Müftülüğü uhdesinde bulunan mescit, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla yeniden eski görünümüne kavuşturuldu.

Orhan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ahmet Efendi Mescidi, Bağçeşme'nin tarihi dokusu içinde önemli bir konuma sahip. Yıllar boyunca mahalle sakinlerinin ibadet mekânı olan yapı, bugün de taşıdığı tarihi ve manevi değerle öne çıkıyor.

SADE MİMARİ, GÜÇLÜ ANLAM

Kare planlı yapısı ve kiremit örtülü çatısıyla dikkat çeken mescit, Osmanlı dönemi mahalle mescitlerinin sade mimari anlayışını yansıtıyor. Gösterişten uzak mimarisi ile geçmişin ibadet kültürüne dair önemli ipuçları sunan yapı, yapılan çalışmalarla özgün dokusu korunarak gelecek nesillere aktarılması amaçlandı.

Mescit, Osmanlı Devleti'nin son döneminde İzmit'te görev yapan Hacı Ahmet Hilmi Efendi'nin ismini taşıyor. 1268 (1852) yılında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Pazar-Kınık köyünde doğan Ahmet Hilmi Efendi, İzmit'te çeşitli camilerde imam ve hatiplik görevlerinde bulunarak halkın manevi hayatına önemli katkılar sundu.

KABRİ BAĞÇEŞME'DE BULUNUYOR

Hacı Ahmet Hilmi Efendi, 8 Aralık 1916 (4 Safer 1335) tarihinde İzmit'te vefat etti. Kabri, Bağçeşme Mezarlığı'nın hemen yanında, halk arasında Hacı Ahmet Efendi Hoca Türbesi olarak bilinen alanın bitişiğindeki hazirede yer alıyor. Bölge halkı tarafından yakından bilinen kabir, manevi değeri yüksek bir ziyaret noktası olma özelliğini taşıyor.