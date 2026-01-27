Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren öğrenciler için hazırlanan 'Okula Bi' Mola' etkinlikleri yoğun katılımla devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı KO-MEK ve Lokomotif Çocuk Köyü, kurdukları stantlarla bu etkinliğe renk kattı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda atölye çalışmaları, sahne gösterileri, oyun alanları ve eğitici aktiviteler çocuklardan büyük ilgi gördü. Tatil süresince evde vakit geçirmek yerine sosyal, kültürel ve eğitici etkinliklerle buluşan çocuklar, unutulmaz bir yarıyıl tatili deneyimi yaşıyor.

HEM EĞLENDİLER HEM ÖĞRENDİLER

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı KO-MEK ve Lokomotif Çocuk Köyü, 'Okula Bi' Mola' etkinliğine stantlarıyla renk kattı. Kurulan stantlarda düzenlenen atölye çalışmaları, oyunlar ve uygulamalı etkinliklerle çocuklar hem eğlendi hem de yeni beceriler kazandı.

AİLELER MUTLU ÇOCUKLAR MUTLU

Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda 'İp Sanatı Atölyesi', 'Neşeli Şapkalar Atölyesi', 'Renkli Önlükler Atölyesi', 'Minik Işıltılar Atölyesi', 'Çanta Boyama' ve 'Çim Adam Yapımı', minik katılımcıların en çok ilgi gösterdiği etkinlikler arasında yer aldı.