Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, ‘Yılın Ahisi’ Emine Elmas, ‘Yılın Kalfası’ Emir Taha Bakır ve ‘Yılın Çırağı’ Taner Kar’ı, Tarihi Belediye Binası’nda ağırladı.BURSA (İGFA) - Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda büyük rol oynayan ve 13’üncü yüzyılda görülmeye başlanan Ahilik geleneği, Bursa’da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Ertuğrulbey Meydanı’nda yapılan törenler, İl Müftü Yardımcısı Muharrem İslamoğlu’nun Ahilik duasını okumasıyla başladı. Ardından Ahilik geleneğinin önemli bir parçası olan ve kalfalıktan ustalığa geçişte yapılan ‘Şed kuşanma’ töreni canlandırıldı. Törenin sonunda vatandaşlara Ahilik pilavı ikram edildi.

Etkinlikler kapsamında BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Başkanvekilleri Fahrettin Tüccaroğlu ve Bahattin Korkmaz, ‘Yılın Ahisi’ Emine Elmas, ‘Yılın Kalfası’ Emir Taha Bakır ve ‘Yılın Çırağı’ Taner Kar, tarihi Belediye Binası’nda Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız’ı ziyaret etti.

“ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ"

Ahiliğin dürüstlük, paylaşmak ve geçmişten geleceğe öğretileri ulaştırmak olduğunu vurgulayan Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, “Başkanımız Mustafa Bozbey’in önderliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak esnafımızın her daim yanında oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz. Bizler de esnaflıktan geliyoruz. Çektiğiniz çileleri, yaşadığınız zorlukları çok iyi biliyoruz. Ahilik Haftası hepimize hayırlı olsun” dedi.