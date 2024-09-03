Ağustos ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,97 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 64,91 olarak gerçekleşti. Bağımsız araştırma ENAG'ın verilerine göre yüzde 3,47, son 12 aylık artışı ise yüzde 90,35 olarak gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon yıllık yüzde 51,97, aylık ise yüzde 2,47 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,91 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 28,96 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 120,81 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -1,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 11,34 ile eğitim oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Ağustos ayı itibarıyla, 22 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 118 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Öte yandan özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 50,87, aylık yüzde 2,88 oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 32,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,87 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 66,79 olarak gerçekleşti.