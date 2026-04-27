Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Rally Bodrum, 30 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından Bodrum ve Milas ilçelerinin doğal güzelliklerini gözler önüne seren asfalt zeminli etaplarda koşulacak.

MUĞLA (İGFA) - Black Shark, Titanic Luxury Collection, ATÜ Duty Free, TAV Havalimanları, Duja Hotels, Foton, Evofone, Sparco Türkiye, Hooma Ev Gereçleri, Globalis, Remed Assistance, Salados, Fora Araç Takip Sistemleri, Power App ve Başka Bodrum sponsorluğunda; Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Milas Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Mis Gibi 1 Bodrum, Bodrum Offroad Kulübü destekleri ile organize edilen ralli, yarımadada 3 gün boyunca adrenalin dolu bir hafta sonu yaşatacak.

Bu yıl Rally Bodrum'da ilk kez ilçe merkezinde bir seyirci özel etabı geçiliyor. Ortakent'teki Kerem Aydınlar Ortaokulu ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi arasındaki 2,80 kilometrelik etap, 30 Nisan Perşembe akşamı 19.30'da başlayacak.

Bodrum yarımadasının en büyük spor organizasyonları arasında yer alan organizasyon kapsamında, 1 Mayıs Cuma günü Milas-Bodrum arasındaki Karacahisar, Fesleğen, Mazı bölgesinde yer alan 6 özel etap geçilecek.

FİNİŞ TITANIC LUXURY COLLECTION BODRUM'DA

Duja Hotels'in Ralli Merkezi olarak ev sahipliği yaptığı Rally Bodrum'da, 2 Mayıs Cumartesi sabahı ise 09.00'de direksiyon başına geçecek olan ekipler, Bodrum'da yer alan Çamlık, Alazeytin ve Etrim bölgelerindeki 6 özel etabın ardından, saat 15.45'dan itibaren Titanic Luxury Collection Bodrum'da düzenlenecek finiş seremonisi ve ödül töreni ile ralliyi sonlandıracaklar.