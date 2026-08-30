Ağrı merkez doğumlu akademisyen Suat Polat, eğitim ve sosyal bilgiler eğitimi alanındaki akademik çalışmalarıyla 2026 yılında profesör unvanına yükseldi.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde akademik çalışmalarını sürdüren Ağrı doğumlu Prof. Dr. Suat Polat, 2026 yılında profesör unvanını alarak kentin en genç profesörlerinden biri oldu.

2012 yılından bu yana Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü'nde görev yapan Polat, bilimsel yayınları ve disiplinlerarası araştırmalarıyla öne çıkıyor.

AKADEMİK KARİYERİNİ AĞRI'DA SÜRDÜRDÜ

Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümünde 2006-2010 yılları arasında tamamlayan Suat Polat, yüksek lisansını Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında 2010-2012 yıllarında yaptı.

Polat, doktora eğitimini ise Giresun Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi programında 2013-2016 yılları arasında tamamladı.

Prof. Dr. Polat'ın çalışmaları; sosyal bilgiler öğretmenlerinin mesleki yeterlilikleri, vatandaşlık eğitimi, kültürel miras, çevre sorunları, dijital eğitim ve tasarım odaklı düşünme gibi konuları kapsıyor.

Araştırmalarında ayrıca demokrasi, çokkültürlülük, etkin vatandaşlık, toplumsal katılım ve sosyal sorumluluk başlıklarının da yer aldığı belirtildi.

Polat'ın 2026 yılında SSCI kapsamındaki BJPsych Open ve SAGE Open dergilerinde yayımlanan çalışmaları da akademik üretiminin disiplinlerarası yönünü ortaya koydu.

Bu çalışmalarda öğretmen desteğinin öğrencilerin sosyal katılımına etkisi, aile uyumu, duygu yönetimi, problemli sosyal medya kullanımı ve bireysel sosyal sorumluluk gibi konular işlendi.

AĞRI'NIN AKADEMİK DEĞERLERİ ARASINDA

Ağrı'da doğup akademik yaşamının önemli bölümünü yine kentte sürdüren Suat Polat'ın profesör unvanı alması, kentte akademik bir başarı olarak değerlendirilirken, Prof. Dr. Polat'ın yeni unvanıyla birlikte eğitim bilimleri ve sosyal bilgiler eğitimi alanındaki çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.