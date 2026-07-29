TMSF, Ahbap Derneği'ne bağlı şirketlere kayyum olarak atandı.

ANKARA (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmasıyla ilgili Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamada, Ahbap Derneği'ne bağlı şirketlere mahkeme tarafından yönetim kayyumu atandığı belirtildi.

Açıklamada, Ahbap Derneği'ne bağlı Ahbap Derneği İktisadi İşletmesi, Kanat Savunma Sanayi Turizm ve Ticaret Limited Şirketi, Koşan Adam Müzik Yapım Menajerlik Hizmetleri Turizm Reklam Ses ve Işık Sistemleri Limited Şirketi, Ahbap Lojistik Gayrimenkul Danışmanlık ve İnşaat Anonim Şirketi, Zirve Müzik Yapım Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Globus Savunma Sanayi ve Bilişim Anonim Şirketi, Koşan Trade Gıda Temizlik Ürünleri İthalat İhracat Limited Şirketi, Palmak Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kuraf Sahne Tasarım ve Organizasyon Limited Şirketi, Akberg Şirince Şarapçılık Hayvancılık Tarım Ürünleri Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Sardes Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Sur Müzik Organizasyon Ses Işık Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Ulubey İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne kayyum atandığı ifade edildi.