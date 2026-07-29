Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, Ankara'daki temasları kapsamında İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Emniyet Genel Müdürü Vali Ali Fidan ile görüştü.

AĞRI (İGFA) - Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, ilde yürütülen kamu hizmetleri, yatırımlar, güvenlik çalışmaları ve tarımsal kalkınma projelerine ilişkin görüşmeler gerçekleştirmek üzere Ankara'da bir dizi temasta bulundu. Vali Bozkurt'un ziyaretlerinde Ağrı'nın öncelikli ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi.

AĞRI'DAKİ YATIRIMLAR ELE ALINDI

Vali Dr. Önder Bozkurt, Ankara programı kapsamında İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik tarafından makamında kabul edildi. Görüşmede Ağrı'da yürütülen kamu hizmetleri ve devam eden yatırımların yanı sıra güvenlik, eğitim, altyapı ve kalkınma alanlarında hayata geçirilen çalışmalar ele alındı.

Vali Bozkurt, kent genelinde kamu kurumları arasında sağlanan koordinasyon, vatandaşlara sunulan hizmetlerin güçlendirilmesi ve Ağrı'nın gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar hakkında Bakan Yardımcısı Çelik'e bilgi verdi.

ZİRAÎ KALKINMA FAALİYET PLANI BAKAN YUMAKLI'YA SUNULDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından da makamında kabul edilen Vali Bozkurt, Ağrı Valiliği koordinasyonunda hazırlanan Ziraî Kalkınma Faaliyet Planı hakkında bilgi sundu.

Görüşmede Ağrı'nın tarımsal üretim kapasitesinin artırılması, hayvancılığın geliştirilmesi, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve üreticilerin imkânlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Kentin sahip olduğu tarım ve hayvancılık potansiyelinin daha etkin kullanılması amacıyla yürütülebilecek projeler üzerinde duruldu.

Vali Dr. Önder Bozkurt, Ankara temasları kapsamında Emniyet Genel Müdürü Vali Ali Fidan'ı da makamında ziyaret etti. Görüşmede Ağrı'da yürütülen güvenlik hizmetleri ile kamu düzeninin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Bozkurt'un Ankara'daki temaslarının, Ağrı'da devam eden kamu yatırımlarının takibi, yeni projelerin hayata geçirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.