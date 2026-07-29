İzmir'in Menemen ilçesinde 10 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, çatıda mahsur kalan üç işçiyi zamanında müdahale ederek kurtarmayı başardı.Menemen ilçesine bağlı 29 Ekim Mahallesi'nde 10 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri; 3 buçuk tonluk iki arazöz, 15 tonluk iki tonaj araç, dört merdivenli araç, bir aks aracı ve 28 personel ile olay yerine ulaştı. İzmir İtfaiyesi ekipleri, yoğun ve özverili çalışmalarıyla rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri binada bulunan dairelere ve çevreye yayılmadan kontrol altına aldı. Yangın sırasında çatıda bulunan 3 işçi, İzmir İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarılarak, güvenli şekilde tahliye edildi. İşçilerden ikisi ayakta tedavi edilirken, biri sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Hastaneye götürülen işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yangın kontrol altına alınırken, bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Menemen ilçesine bağlı 29 Ekim Mahallesi'nde 10 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri; 3 buçuk tonluk iki arazöz, 15 tonluk iki tonaj araç, dört merdivenli araç, bir aks aracı ve 28 personel ile olay yerine ulaştı.

İzmir İtfaiyesi ekipleri, yoğun ve özverili çalışmalarıyla rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri binada bulunan dairelere ve çevreye yayılmadan kontrol altına aldı. Yangın sırasında çatıda bulunan 3 işçi, İzmir İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarılarak, güvenli şekilde tahliye edildi.

İşçilerden ikisi ayakta tedavi edilirken, biri sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Hastaneye götürülen işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yangın kontrol altına alınırken, bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.