İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü içerisindeki 3 katlı binanın 1'inci katında yer alan Arşiv ve Marangozhane bölümünde yangın çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri alevlere hızla müdahale etti ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Konak ilçesi Umurbey Mahallesi'nde bulunan İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü içerisindeki 3 katlı binanın 1'inci katında yer alan Arşiv ve Marangozhane bölümünde yangın çıktı.

Yangın ihbarının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman'ın koordinasyonunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri; 22 metre ve 42 metre merdivenli araç, 2 adet arazöz (2,5 ve 3,5 tonluk), 18 ve 15 tonluk tonaj araç, köpük ikmal aracı ve 22 personelle olay yerine intikal etti.

Ekiplerin yoğun ve koordineli çalışmaları sonucunda yangının yan tarafta bulunan yağ deposuna ve çevredeki yapılara sirayet etmesi engellendi. İzmir İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.