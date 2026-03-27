AĞRI (İGFA) - Dengbejlik geleneğinin güçlü temsilcilerinden, Ağrı'nın önemli kültürel değerlerinden sanatçı Mehmet Agıri, dengbejlik geleneğinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından somut olmayan kültürel miras kapsamında değerlendirildiğini anımsatarak, bu kültürün Ağrı ve bölge için büyük bir değer taşıdığını ifade etti. Yıllardır dengbejlik alanında çalışmalar yürüttüğünü belirten Agıri, TRT Kürdi başta olmak üzere birçok platformda programlar yaptığını ve bu kültürü yaşatmak adına önemli adımlar attığını söyledi.

Ağrı'da dengbejlik geleneğinin sürdürülebilirliği için kurumsal bir yapıya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Mehmet Agıri, bu amaçla dengbejleri bir araya getirerek bir dernek kurduklarını belirtti. Ancak en büyük eksikliğin bir 'dengbej evi' olduğunu ifade eden Agıri, bu yapının hayata geçirilmesinin büyük önem taşıdığını dile getirdi. Agıri, 'Yeni dengbejlerin yetişmesi için mutlaka bir dengbej evi kurulmalıdır. Bu mekânda dengbejler belirli bir düzen içerisinde bir araya gelerek kılamlarını seslendirmeli ve bu kültürün sürekliliği sağlanmalıdır' dedi.

Dengbejliğin yalnızca bir sanat değil, aynı zamanda sözlü kültürün taşıyıcısı olduğunu belirten Agıri, bu mirasın yaşatılmasının hem yerel yönetimlerin hem de toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Ağrı'da dengbejliğin ustalarından merhum Şakiro'nun adının yaşatıldığını hatırlatan Agıri, yeni Şakiro'ların yetişmesi için somut adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Son yıllarda dengbejlik programlarının azaldığına da dikkat çeken Agıri, hem medya hem de kamu kurumlarının bu alanda daha fazla çalışma yapması gerektiğini dile getirdi.

Ağrı Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nihat Aydın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, medya olarak dengbejlik geleneğinin Ağrı'da yaşatılması için gerekli desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.