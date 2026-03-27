İzmir'de Bornova Belediyesi, Dünya Su Günü kapsamında 'Su ve Cinsiyet' temasıyla düzenlediği etkinlikte öğrenciler, uzmanlar ve STK'ları bir araya getirerek suyun sürdürülebilirliği ve toplumsal eşitlik boyutuna dikkat çekti.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında bu yıl 'Su ve Cinsiyet' temasıyla dikkat çeken bir farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaptı. Nevzat Kavalar Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda düzenlenen programda öğrenciler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek suyun yaşamsal önemini farklı boyutlarıyla ele aldı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1993 yılında ilan edilen Dünya Su Günü'nün önemine vurgu yapılan etkinlikte, suya erişim, sürdürülebilirlik ve toplumsal eşitlik konuları öne çıktı.

UZMANLARDAN SU, İKLİM VE YAŞAM TARZI VURGUSU

Programın ilk bölümünde gerçekleştirilen sunumlarda alanında uzman isimler önemli mesajlar verdi. Bornova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Fatma Mesutgil, daha önceki çalışmalarında da vurguladığı gibi iklim krizinin su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek, su yönetiminin toplumsal eşitlik boyutunun göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nden Doç. Dr. Meneviş Uzbey Pirilli ise sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının su ve karbon ayak izi üzerindeki etkisine dikkat çekerek, bireysel tercihlerle doğa üzerindeki yükün azaltılabileceğini dile getirdi.

AIESEC İzmir Şubesi'nden Nisan Çen ise sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında 'Sudaki Yaşam' başlığının gelecek için kritik önem taşıdığını vurguladı.

ATIK PİL TOPLAYAN OKULLARA ÖDÜL

Etkinlik kapsamında Bornova genelinde atık pil toplama konusunda duyarlılık gösteren okullar da ödüllendirildi. Batı Anadolu Çimento İlkokulu, Reşat Turhan Ortaokulu, Malazgirt İlkokulu, Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Sabri Emir İlkokulu ve Çamdibi Kordon Birlik Ortaokulu'na spor setleri takdim edildi.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin aktif katılımıyla gerçekleşen 'Su ve Cinsiyet' panelinde gençler, suya erişimde eşitsizlikler ve toplumsal etkiler üzerine görüşlerini paylaştı. Nil Sultan Can, Melike Beyza Eşlik ve Ayşe Tutgun'un konuşmaları, suyun sadece çevresel değil aynı zamanda sosyal bir mesele olduğunu ortaya koydu.

Programın son bölümünde düzenlenen uygulamalı küme çalışmasında öğrenciler, Dünya Su Günü temasına uygun kompozisyon ve resim çalışmaları yaparak öğrendiklerini yaratıcı şekilde ifade etme fırsatı buldu.