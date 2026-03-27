İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, belediye tarafından Bağlarbaşı Mahallesi'nde emekli vatandaşlar için hazırlanan 'Emekli Dayanışma Evi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Yardımcıları ve birim müdürleriyle denetleme ve incelemelerde bulunan Başkan Esin Köymen, 'Paylaşımın, sohbetin ve dayanışmanın güçlendiği bu özel mekan; emeklilerimiz için yeni bir buluşma noktası olacak. Daha güzel bir Maltepe için çalışmalarımıza devam ediyoruz.' açıklamasında bulundu.

İncelemeler sonrası Başkan Köymen, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.