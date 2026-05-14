İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Denizbank 3. İAAF İzmir Sanat Fuarı, Fuar İzmir'de kapılarını açtı. Türkiye'den ve yurt dışından sanatçıları bir araya getiren fuarda resimden heykele, seramikten cam sanatına uzanan binlerce eser 17 Mayıs'a kadar ziyaretçilerle buluşacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir, mayıs ayında bir kez daha sanatın buluşma noktası oldu. Fuar İzmir'de kapılarını açan Denizbank 3. İAAF İzmir Sanat Fuarı, Türkiye'den ve yurt dışından yüzlerce sanatçıyı, galeriyi ve sanatseveri aynı çatı altında bir araya getirdi.

Fuarın açılış törenine, Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, Demos Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Aslan, İzmir Kültür AŞ Genel Müdürü Şebnem Şendil, sponsor firmaların yöneticileri, sanatçılar, galerilerin temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

Açılışta konuşan İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, İzmir'in tarih boyunca sanatın, kültürün ve üretimin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek, 'Sanatı yaşamın doğal bir parçası olarak gören bu kentin, kültür - sanat alanındaki üretimini ve uluslararası görünürlüğünü artıran her organizasyonu çok kıymetli buluyoruz' diyerek İzmir Sanat Fuarı'nın da bu güçlü kültürel birikime önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

FUARA SANAT VE DESTEK VURGUSU

Demos Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Aslan, fuarda Türkiye'nin önemli sanatçılarını ağırladıklarını belirterek, beş gün boyunca sanat dolu bir etkinlik gerçekleştireceklerini söyledi.

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Denizhan Özer ise sanat fuarlarının sanatçılar, galeriler ve kültür kurumları için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, yurt içi ve yurt dışından sanatçıların aynı platformda buluşmasının değerli olduğunu ifade etti.

Denizbank İnsan Kaynakları Grubu Genel Müdür Yardımcısı Tuba Köseoğlu Okçu da İstanbul'un ardından İzmir ayağına da destek vermekten gurur duyduklarını belirtti.

BÜYÜKŞEHİR VE İZFAŞ'A ÖDÜL

İzmir Sanat Fuarı'nın açılışının ardından düzenlenen törende, İzmir Büyükşehir Belediyesi 'Sanata Destek Veren Yerel Yönetim Kurumu Ödülü'ne layık görüldü.

Türk fuarcılığına sağladığı katkılar nedeniyle İZFAŞ ise Özel Ödül aldı. Ödülleri, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, Demos Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Aslan'dan teslim aldı.

'T.C. Yüzyılın Sanatçısı' ödülü Süleyman Saim Tekcan'a, '50. Sanat Yılı' ödülü Hikmet Çetinkaya'ya verildi. 'Yılın Sanatçısı' ödüllerine ise Meriç Hızal, Mehmet Aksoy, Neşe Erdok, Mustafa Ata ve Orhan Zafer layık görüldü. 'Yılın Genç Resim Sanatçısı' ödülünü Hazal Ayan, 'Yılın Genç Heykel Sanatçısı' ödülünü Meryem Dirlik aldı.

'Yılın Küratörü' ödülü ise Meral Madra'ya verildi. 'Türk Sanatına Yön Veren Kişi ve Kurum' ödülüne Yahşi Baraz ile Galeri Baraz layık görülürken, Denizbank, Borusan, Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Arkas Sanat 'Sanata Destek Veren Kurum Onur Ödülü' aldı. 'Yılın Koleksiyoneri' ödülü Yusuf Bulut Öztürk'e, 'Sanata Destek Veren STK' ödülü Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği'ne verildi.

Ayrıca Gaziemir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi 'Sanata Destek Veren Yerel Yönetim Kurumu' ödülüne layık görüldü. İzmir Ticaret Odası ile Ege Bölgesi Sanayi Odası ise sanata katkıları nedeniyle Özel Ödül aldı.

GENÇ SANATÇILAR İÇİN ÖZEL ALAN

Fuarda genç sanatçılar için de özel bölümler oluşturuldu. 'Geleceğin Sanatçıları Programı' kapsamında seçilen 100 genç sanatçı, eserlerini sanatseverlerle buluşturma fırsatı yakaladı.

15 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda, Türkiye'den ve yurt dışından 120'yi aşkın galeri, sanat inisiyatifi ve yaklaşık bin 600 sanatçı yer alıyor. Çağdaş sanat eserlerinden klasik tablolara, seramikten cam ve heykel çalışmalarına kadar geniş bir seçki ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Bu yılın dikkat çeken bölümlerinden biri de 'Malzemenin Dönüşümü' temalı Seramik, Porselen, Cam ve İşleme Teknolojileri Özel Bölümü oldu. Fuar boyunca canlı performanslar, söyleşiler, workshoplar ve müzayedeler de gerçekleştirilecek.