Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde ve ÇİMSA iş birliğinde, '10-16 Mayıs Engelliler Haftası' dolayısıyla 'Akülü Sandalye Dağıtım Töreni' gerçekleştirildi.

MERSİN (İGFA) - Sosyal belediyecilik vizyonu ile özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama daha etkin katılabilmelerinin önünü açan Mersin Büyükşehir, her yıl olduğu gibi bu yıl da akülü sandalye dağıtım töreninde yüzleri güldürdü.

Törende, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkı atölyelerinin uygulamaları da sergilendi.

'Engelsiz Mersin' mottosuyla hizmet ve desteklerini sürdüren Büyükşehir, Mersin'de engellerin kaldırıldığı ve ayrımcılığın bertaraf edildiği bir yönetim anlayışıyla, özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını titizlikle gözetiyor.

Özel gereksinimli bireylerin sosyalleşme imkanlarını artırarak, evde bakım ihtiyaçlarından danışma merkezlerine kadar birçok hizmet sunmaya devam eden Büyükşehir, kentin her köşesine güven veren, her yüreğe umut olan belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlenen 'Akülü Sandalye Dağıtım Töreni' nde, ihtiyaç sahibi 60 vatandaşa akülü sandalyeleri teslim edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atila ile ÇİMSA Çimento Mersin Fabrikalar Müdürü Enver Ayas'ın konuşmaları ile başlayan program, özel gereksinimli bireylerin sunduğu halk dansları gösterisi ve ritim grubunun performansı ile devam etti.

Törende ayrıca özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkı'nda katıldığı; Sabun, Mum, Çiçek, Bitki Dikimi, Neşeli Kuklalar ve Dekoratif Ev Tekstil Atölyesi olmak üzere birbirinden renkli atölyelerde ürettikleri el emeği ürünler de katılımcıların beğenisine sunuldu.