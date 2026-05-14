Abdulkadir DURGUT / İZMİR (İGFA) - İzmir'de çevre bilincini artırmak ve doğaya sahip çıkmak amacıyla düzenlenen OPET 'Sıfır Atık ile Doğaya Saygı Duy' projesi, geniş katılımla gerçekleştirildi. Doğanın korunmasına dikkat çekilen etkinlikte çevre temizliği yapılarak farkındalık oluşturuldu.

Etkinliğe; OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Düzgün, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Özlem Şafak Özket ile İzmir Orman İşletme Müdürlüğü Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz katıldı.

Katılımcılar, çevre temizliği çalışmalarıyla doğanın korunmasının önemine dikkat çekerken, sıfır atık bilincinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı. Etkinlik boyunca gönüllüler hep birlikte çevredeki atıkları toplayarak örnek bir dayanışma sergiledi.

OPET'in çevre duyarlılığı kapsamında hayata geçirdiği 'Sıfır Atık ile Doğaya Saygı Duy' projesi, vatandaşlardan da büyük destek gördü. Etkinlik sonunda doğaya sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğu mesajı verildi.