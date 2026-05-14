Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında Belevi'de çiftçilerle bir araya gelerek şeftali hasadına katıldı. Efes Selçuk'un kırsal mahallelerini sık sık ziyaret ederek üreticilerin sorunlarını dinleyen Başkan Sengel, bu kez Belevi'de şeftali üreticileriyle buluştu.

İZMİR (İGFA) - Hasat sırasında üreticilerle sohbet eden ve onların yaşadığı ekonomik zorlukları dinleyen Başkan Sengel, çiftçiliğin bugün ağır şartlar altında sürdürüldüğüne dikkat çekti. Tarımın ve üretimin önemine vurgu yapan Başkan Sengel, üreticilerin büyük bir emek ve mücadele verdiğini belirtti.

Başkan Sengel yaptığı açıklamada; 'Belevi'de üreticilerimizin tarlasına, sofrasına ortak olduk. Çiftçilik; emeğin, alın terinin ve büyük bir mücadelenin sonucudur.

Özellikle ekonominin bu kadar zorlayıcı olduğu bir dönemde üretmeye devam eden çiftçilerimiz, toprağa emeklerini katarak sofralarımıza bereket getiriyor. Bu nedenle üreticilerimize minnettarız' dedi.

Üreticilerin yaşadığı sorunların farkında olduklarını ifade eden Başkan Sengel, tarımın yeniden güçlenmesi gerektiğini belirterek; 'Üreticilerimizin dağ gibi büyüyen sorunlarını biliyoruz. Üreticinin emeğini koruyan, tarımı yeniden ayağa kaldıran çözümler en kısa zamanda tüm Türkiye'de hayat bulacak. Köylünün yeniden milletin efendisi olduğu günler çok yakın. Türkiye Cumhuriyeti'nin üretimle daha da güçleneceğine, çiftçiye verilecek desteğin ne kadar kıymetli olduğuna inanıyoruz' diye konuştu.

Başkan Sengel, bu kapsamda tüm çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; 'Üreten, emek veren tüm çiftçilerimize bereketli hasatlar, adil kazançlar ve umut dolu yarınlar diliyorum' dedi.