Ankara Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler, UN Women Türkiye, TED Üniversitesi ve Kadın İnsan Hakları Derneği'nin iş birliğiyle hayata geçirilen 'Kadının Güçlenmesi ve İş Gücüne Girişinin Desteklenmesi' projesinin lansmanı gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Ülke Direktörü MaryseGuimond, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Bölüm Başkanı Jean Barbé, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

YAVAŞ:'BU PROJE KADINLARIN HAYATI ÜZERİNDE DAHA GÜÇLÜ SÖZ SAHİBİ OLABİLMESİDİR'

Toplantının açılışında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da kadınların kent yaşamına eşit, güvenli ve güçlü şekilde katılabilmesi amacıyla 2019'dan bu yana önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Yavaş, 'Sadece bir proje tanıtımı yapmak için değil, Ankara'nın geleceğine dair çok önemli bir iradeyi ortaya koymak için bir aradayız. Kadının güçlenmesi ve iş gücüne girişinin desteklenmesi projesi sadece bir istihdam projesi değildir. Aynı zamanda bir eşitlik projesidir, adalet projesidir. Bu proje kadınların kendi hayatı üzerinde daha güçlü söz sahibi olabilmesi projesidir' dedi.

'KADINLARIN OLMADIĞI BİR KALKINMA MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Türkiye'de kadınlar çalışma hayatındaki yerinin yüzde 37'lerde olduğunu belirten Yavaş, konuşmasına şöyle devam etti:

'Bu şu demektir; milyonlarca kadın bilgiye, yeteneğe ve çalışma isteğine sahip olduğu hâlde bu fırsata ulaşamıyor. Çalışmak istediği hâlde çeşitli nedenlerle iş hayatının dışında kalıyor. Üretmek istediği hâlde destek mekanizmalarına erişemiyor. Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak şuna inanıyoruz; kadınların olmadığı bir kalkınma mümkün değildir. Kadın emeğinin görünmediği ekonomi asla güçlü olamaz. Bu nedenle göreve geldiğiniz ilk günden itibaren kadınların yaşamını kolaylaştıracak, onları güçlendirecek sosyal politikaları bir tercih değil, temel sorumluluk olarak gördük.'