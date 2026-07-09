Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Bulak Makine İkmal Yerleşkesi'nde personelle buluşan Başkan Ahmet Metin Genç, 'Şehirde yapılan hizmetlerin emek ve görünmeyen kısmının sahibi sizlersiniz. Bu kurumun asıl sahibi çalışanlarımızdır' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve teknik birimlerin çalışma şartlarını daha modern hale getiren Bulak Makine İkmal Yerleşkesi'nde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, personelle bir araya geldi.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı çalışanlarıyla buluşan Başkan Genç, yeni hizmet alanının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yerleşkedeki birimleri gezen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Genç, personelin şehrin hizmet yolculuğundaki önemine dikkat çekti.

BU KURUMUN ASIL SAHİBİ SİZLERSİNİZ

Başkan Genç, çalışanlara hitaben yaptığı konuşmada, 'Yeni hizmet ünitemizdeyiz. Bu güzel hizmet mekanımızın hayırlı olmasını diliyorum. Hep şunu söylüyorum; Allah hizmet etmeyi nasip ederse, imkanlar ölçüsünde bunu gerçekleştirebilirsiniz. Hepimiz hayatımızı sürdürmek ve ailelerimizi geçindirmek için çalışıyoruz. Ancak sizlerin yaptığı işin ayrı bir anlamı var. Çünkü sizler güzel Trabzon'umuzun insanlarına hizmet ediyorsunuz' ifadelerini kullandı.

Belediyelerin asıl gücünün sahada görev yapan çalışanlar olduğunu belirten Başkan Genç, 'Bu kurumun asıl sahibi ve temsil yüzü sizlersiniz. Dün de bugün de başkanlar vardı, yarın da olacak. Ancak hizmetin gerçek sahibi, alın teri döken çalışanlarımızdır' diye konuştu.

HİZMETLERİN GÖRÜNMEYEN KAHRAMANLARISINIZ

Trabzon genelinde önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini vurgulayan Başkan Genç, şöyle devam etti: 'Trabzon'umuzda yapılan hizmetlerin görünmeyen kısmının ve emek bölümünün sahibi sizlersiniz. Allah hepinizden razı olsun. Çok önemli çalışmalara imza atıyoruz. Şehrimizin her noktasına ulaşmaya, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. Gittiğimiz her yerde bir mezarlığın duvarında, bir tel örgüde, bir caminin önündeki bankta sizlerin emeğini görüyoruz. Bu da bizleri mutlu ediyor ve gururlandırıyor.'

DAHA İYİ ŞARTLARDA HİZMET ÜRETECEKSİNİZ

Bulak Yerleşkesi'nin çalışanların daha iyi şartlarda hizmet üretmesi amacıyla hayata geçirildiğini ifade eden Başkan Genç, 'Sizlerin daha iyi şartlarda çalışabilmesi için büyük bir gayretle bu yatırımı gerçekleştirdik. Allah'a şükür bugün modern ve güzel bir hizmet alanına kavuşmuş bulunuyoruz. Bundan sonra bu yerin sahibi de sizlersiniz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Trabzon'umuza en güzel şekilde hizmet edeceğinize inanıyorum' dedi.